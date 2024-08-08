https://ria.ru/20240808/putin-1964945315.html
Путин подписал закон о нежелательных организациях
Путин подписал закон о нежелательных организациях - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон о нежелательных организациях
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий признавать нежелательной иностранную или международную организацию, учредителем или участником... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T15:19
2024-08-08T15:19
2024-08-08T15:19
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий признавать нежелательной иностранную или международную организацию, учредителем или участником которой являются госорганы иностранного государства, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Прежде нежелательными могли признаваться иностранные или международные неправительственные организации, представляющие угрозу основам конституционного строя, обороноспособности и безопасности РФ. Деятельность организаций также признавалась нежелательной в случае, если в отношении этой организации получены сведения об оказании ею посреднических услуг при проведении операции с денежными средствами или иным имуществом, принадлежащим организации, которая уже была признана нежелательной. Одобренным законом устанавливается, что нежелательной на территории РФ может быть также признана деятельность не входящей в структуру органов государственной власти иностранного государства иностранной или международной организации, учредителем (участником) которой являются госорганы иностранного государства (за исключением международной межправительственной организации, членом которой является РФ).
https://ria.ru/20240808/putin-1964936043.html
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россия, владимир путин
Путин подписал закон о нежелательных организациях
Путин расширил критерии признания организаций нежелательными
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий признавать нежелательной иностранную или международную организацию, учредителем или участником которой являются госорганы иностранного государства, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Прежде нежелательными могли признаваться иностранные или международные неправительственные организации, представляющие угрозу основам конституционного строя, обороноспособности и безопасности РФ. Деятельность организаций также признавалась нежелательной в случае, если в отношении этой организации получены сведения об оказании ею посреднических услуг при проведении операции с денежными средствами или иным имуществом, принадлежащим организации, которая уже была признана нежелательной.
Одобренным законом устанавливается, что нежелательной на территории РФ может быть также признана деятельность не входящей в структуру органов государственной власти иностранного государства иностранной или международной организации, учредителем (участником) которой являются госорганы иностранного государства (за исключением международной межправительственной организации, членом которой является РФ).