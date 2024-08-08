https://ria.ru/20240808/putin-1964941913.html

Путин подписал закон об административной ответственности за треш-стримы

Путин подписал закон об административной ответственности за треш-стримы - РИА Новости, 08.08.2024

Путин подписал закон об административной ответственности за треш-стримы

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий административную ответственность в виде штрафа до миллиона рублей за треш-стримы, соответствующий... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T15:05

2024-08-08T15:05

2024-08-08T15:13

владимир путин

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий административную ответственность в виде штрафа до миллиона рублей за треш-стримы, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Законом устанавливается административная ответственность за публикацию в интернете информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающей явное неуважение к обществу, содержащей изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных действий, и распространяемой из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.За такое правонарушение предусмотрен штраф от 50 до 100 тысяч рублей для граждан, от 100 до 200 тысяч - для должностных лиц и от 800 тысяч рублей до миллиона для юридических лиц. Вместе со штрафами предусмотрена конфискация оборудования, использованного для изготовления таких материалов. Протоколы об административных правонарушениях могут составлять сотрудники органов внутренних дел и Роскомнадзора.Законом также определяется, что штрафы за треш-стримы не распространяются на произведения науки, литературы, искусства, имеющие историческую, художественную или культурную ценность, материалы зарегистрированных СМИ, а также на фото и видео, предназначенные для использования в научных или медицинских целях, либо изучение которых предусматривается образовательными стандартами и программами.

https://ria.ru/20240525/kriminal-1948097178.html

https://ria.ru/20231016/zhivoder-1902531804.html

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владимир путин, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество