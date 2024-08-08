https://ria.ru/20240808/putin-1964936043.html

Путин подписал закон о запрете треш-стримов

Путин подписал закон о запрете треш-стримов - РИА Новости, 08.08.2024

Путин подписал закон о запрете треш-стримов

Владимир Путин подписал закон о запрете треш-стримов, документ опубликовали на портале правовых актов. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T14:49

2024-08-08T14:49

2024-08-08T15:37

владимир путин

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о запрете треш-стримов, документ опубликовали на портале правовых актов.Под треш-стримом понимается распространение в интернете информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, а также содержит насилие.Если эти действия совершаются из хулиганских, корыстных или низменных побуждений, но не содержат признаков уголовного преступления, за них будет грозить административный штраф:Кроме того, предусмотрена конфискация используемого оборудования. Протоколы могут составлять сотрудники органов внутренних дел и Роскомнадзора.Закон оговаривает, что ответственность не распространяется на произведения науки, литературы, искусства, имеющие историческую, художественную или культурную ценность, материалы зарегистрированных СМИ, а также на фото и видео, предназначенные для научных или медицинских целей.Кроме того, президент подписал закон, который делает трансляцию уголовного преступления в соцсетях отягчающим обстоятельством.Также усиливается уголовная ответственность за совершение преступлений, наиболее часто встречающихся в треш-стримах: убийство, умышленное причинение тяжкого, среднего или легкого вреда здоровью, побои, истязание, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, похищение, незаконное лишение свободы и использование рабского труда.

https://ria.ru/20240525/kriminal-1948097178.html

https://ria.ru/20240304/strimer-1931042787.html

https://ria.ru/20220317/sledstvie-1778619819.html

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владимир путин, общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)