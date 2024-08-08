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Путин подписал закон о запрете треш-стримов - РИА Новости, 08.08.2024
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14:49 08.08.2024 (обновлено: 15:37 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/putin-1964936043.html
Путин подписал закон о запрете треш-стримов
Путин подписал закон о запрете треш-стримов - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон о запрете треш-стримов
Владимир Путин подписал закон о запрете треш-стримов, документ опубликовали на портале правовых актов. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T14:49
2024-08-08T15:37
владимир путин
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о запрете треш-стримов, документ опубликовали на портале правовых актов.Под треш-стримом понимается распространение в интернете информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, а также содержит насилие.Если эти действия совершаются из хулиганских, корыстных или низменных побуждений, но не содержат признаков уголовного преступления, за них будет грозить административный штраф:Кроме того, предусмотрена конфискация используемого оборудования. Протоколы могут составлять сотрудники органов внутренних дел и Роскомнадзора.Закон оговаривает, что ответственность не распространяется на произведения науки, литературы, искусства, имеющие историческую, художественную или культурную ценность, материалы зарегистрированных СМИ, а также на фото и видео, предназначенные для научных или медицинских целей.Кроме того, президент подписал закон, который делает трансляцию уголовного преступления в соцсетях отягчающим обстоятельством.Также усиливается уголовная ответственность за совершение преступлений, наиболее часто встречающихся в треш-стримах: убийство, умышленное причинение тяжкого, среднего или легкого вреда здоровью, побои, истязание, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, похищение, незаконное лишение свободы и использование рабского труда.
https://ria.ru/20240525/kriminal-1948097178.html
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владимир путин, общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Владимир Путин, Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Путин подписал закон о запрете треш-стримов

Путин подписал закон о запрете проведения в России треш-стримов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о запрете треш-стримов, документ опубликовали на портале правовых актов.
Под треш-стримом понимается распространение в интернете информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, а также содержит насилие.
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Если эти действия совершаются из хулиганских, корыстных или низменных побуждений, но не содержат признаков уголовного преступления, за них будет грозить административный штраф:
  • от 50 до 100 тысяч рублей для граждан;
  • от 100 до 200 тысяч — для должностных лиц;
  • от 800 тысяч рублей до миллиона для юридических лиц.
Кроме того, предусмотрена конфискация используемого оборудования. Протоколы могут составлять сотрудники органов внутренних дел и Роскомнадзора.
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Закон оговаривает, что ответственность не распространяется на произведения науки, литературы, искусства, имеющие историческую, художественную или культурную ценность, материалы зарегистрированных СМИ, а также на фото и видео, предназначенные для научных или медицинских целей.
Кроме того, президент подписал закон, который делает трансляцию уголовного преступления в соцсетях отягчающим обстоятельством.
Также усиливается уголовная ответственность за совершение преступлений, наиболее часто встречающихся в треш-стримах: убийство, умышленное причинение тяжкого, среднего или легкого вреда здоровью, побои, истязание, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, похищение, незаконное лишение свободы и использование рабского труда.
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Владимир ПутинОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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