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Путин подписал указ о создании центра генетических ресурсов винограда - РИА Новости, 08.08.2024
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14:23 08.08.2024 (обновлено: 15:03 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/putin-1964928171.html
Путин подписал указ о создании центра генетических ресурсов винограда
Путин подписал указ о создании центра генетических ресурсов винограда - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал указ о создании центра генетических ресурсов винограда
Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании национального центра генетических ресурсов автохтонного винограда на базе "Курчатовского... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T14:23
2024-08-08T15:03
курчатовский институт
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании национального центра генетических ресурсов автохтонного винограда на базе "Курчатовского института"."В целях обеспечения научно-технологического развития Российской Федерации и комплексного решения задач ускоренного развития генетических технологий постановляю: образовать на базе федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Национальный центр генетических ресурсов автохтонных сортов винограда", - сказано в указе главы государства, опубликованном на портале правовой информации.Согласно указу, задачами центра станет формирование и пополнение национального каталога особо ценных образцов автохтонных сортов винограда, осуществление их поиска, ведение баз данных таких сортов, создание инфраструктуры, в том числе криобанка и центра хранения и обработки информации о генетических ресурсах автохтонных сортов винограда. Кроме того, центру поручено осуществление международного сотрудничества "с соблюдением интересов Российской Федерации"."Автохтонный" означает виноградный сорт, который практически целиком является результатом природного скрещивания или мутаций в определенной винодельческой зоне и выращивается только там.В 2019 году во исполнение Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на базе НИЦ "Курчатовский институт" был образован Курчатовский геномный центр (КГЦ). Это исследовательский центр мирового уровня, консорциум, объединяющий возможности нескольких крупных научных организаций. В структуре КГЦ была создана лаборатория генетических технологий виноградарства и виноделия.Ученые "Курчатовского института" ведут системные исследования в области генетики российского винограда, выполняют проект по созданию геномно-географического атласа сортов винограда России, где будет дано ботаническое и историческое описание cортов, их винодельческий потенциал и генетический паспорт. Кроме того, исследования специалистов направлены на то, чтобы подобрать штаммы дрожжей, оптимально подходящие к тому или иному сорту винограда, выросшему в конкретном терруаре. Это необходимо для обеспечения технологического суверенитета России в области виноделия.Также в "Курчатовском институте" идут исследования по химии вина, в том числе хроматографический анализ для проверки подлинности вин и понимания особенностей работы тех или иных дрожжей с различными сортами. Проводятся почвенно-климатические анализы для описания терруаров России – это позволит оптимально выбрать сорт под тот ли иной виноградник, а также агротехнологии для него. Как отмечалось ранее, такие исследования могут быть в перспективе распространены и на другие области сельского хозяйства.
https://ria.ru/20240722/vinograd-1961119188.html
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курчатовский институт, экономика, владимир путин, россия
Курчатовский институт, Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин подписал указ о создании центра генетических ресурсов винограда

Путин подписал указ о центре генетических ресурсов автохтонного винограда

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании национального центра генетических ресурсов автохтонного винограда на базе "Курчатовского института".
"В целях обеспечения научно-технологического развития Российской Федерации и комплексного решения задач ускоренного развития генетических технологий постановляю: образовать на базе федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Национальный центр генетических ресурсов автохтонных сортов винограда", - сказано в указе главы государства, опубликованном на портале правовой информации.
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Согласно указу, задачами центра станет формирование и пополнение национального каталога особо ценных образцов автохтонных сортов винограда, осуществление их поиска, ведение баз данных таких сортов, создание инфраструктуры, в том числе криобанка и центра хранения и обработки информации о генетических ресурсах автохтонных сортов винограда. Кроме того, центру поручено осуществление международного сотрудничества "с соблюдением интересов Российской Федерации".
"Автохтонный" означает виноградный сорт, который практически целиком является результатом природного скрещивания или мутаций в определенной винодельческой зоне и выращивается только там.
В 2019 году во исполнение Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на базе НИЦ "Курчатовский институт" был образован Курчатовский геномный центр (КГЦ). Это исследовательский центр мирового уровня, консорциум, объединяющий возможности нескольких крупных научных организаций. В структуре КГЦ была создана лаборатория генетических технологий виноградарства и виноделия.
Ученые "Курчатовского института" ведут системные исследования в области генетики российского винограда, выполняют проект по созданию геномно-географического атласа сортов винограда России, где будет дано ботаническое и историческое описание cортов, их винодельческий потенциал и генетический паспорт. Кроме того, исследования специалистов направлены на то, чтобы подобрать штаммы дрожжей, оптимально подходящие к тому или иному сорту винограда, выросшему в конкретном терруаре. Это необходимо для обеспечения технологического суверенитета России в области виноделия.
Также в "Курчатовском институте" идут исследования по химии вина, в том числе хроматографический анализ для проверки подлинности вин и понимания особенностей работы тех или иных дрожжей с различными сортами. Проводятся почвенно-климатические анализы для описания терруаров России – это позволит оптимально выбрать сорт под тот ли иной виноградник, а также агротехнологии для него. Как отмечалось ранее, такие исследования могут быть в перспективе распространены и на другие области сельского хозяйства.
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