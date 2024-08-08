https://ria.ru/20240808/putin-1964919966.html

Путин наградил орденом Дружбы главу Всемирного комитета Всеармянских игр

Путин наградил орденом Дружбы главу Всемирного комитета Всеармянских игр - РИА Новости, 08.08.2024

Путин наградил орденом Дружбы главу Всемирного комитета Всеармянских игр

Президент России Владимир Путин наградил орденом "Дружбы" председателя Всемирного комитета Всеармянских игр Ишхана Закаряна, соответствующий документ размещен... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T13:50

2024-08-08T13:50

2024-08-08T13:50

россия

армения

владимир путин

общество

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "Дружбы" председателя Всемирного комитета Всеармянских игр Ишхана Закаряна, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, укрепление мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, сближение и взаимообогащение культур России и Армении наградить орденом Дружбы Закаряна Ишхана Сержиковича - председателя Всемирного комитета Всеармянских игр, гражданина Республики Армения", - говорится в указе главы государства.

https://ria.ru/20240613/magomedov-1952688054.html

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армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, армения, владимир путин, общество