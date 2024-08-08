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Путин наградил орденом Дружбы главу Всемирного комитета Всеармянских игр - РИА Новости, 08.08.2024
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13:50 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/putin-1964919966.html
Путин наградил орденом Дружбы главу Всемирного комитета Всеармянских игр
Путин наградил орденом Дружбы главу Всемирного комитета Всеармянских игр - РИА Новости, 08.08.2024
Путин наградил орденом Дружбы главу Всемирного комитета Всеармянских игр
Президент России Владимир Путин наградил орденом "Дружбы" председателя Всемирного комитета Всеармянских игр Ишхана Закаряна, соответствующий документ размещен... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T13:50
2024-08-08T13:50
россия
армения
владимир путин
общество
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "Дружбы" председателя Всемирного комитета Всеармянских игр Ишхана Закаряна, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, укрепление мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, сближение и взаимообогащение культур России и Армении наградить орденом Дружбы Закаряна Ишхана Сержиковича - председателя Всемирного комитета Всеармянских игр, гражданина Республики Армения", - говорится в указе главы государства.
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россия, армения, владимир путин, общество
Россия, Армения, Владимир Путин, Общество
Путин наградил орденом Дружбы главу Всемирного комитета Всеармянских игр

Путин наградил орденом Дружбы главу комитета Всеармянских игр Закаряна

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "Дружбы" председателя Всемирного комитета Всеармянских игр Ишхана Закаряна, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, укрепление мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, сближение и взаимообогащение культур России и Армении наградить орденом Дружбы Закаряна Ишхана Сержиковича - председателя Всемирного комитета Всеармянских игр, гражданина Республики Армения", - говорится в указе главы государства.
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