https://ria.ru/20240808/putin-1964908760.html
Путин присвоил звание "Заслуженный врач России" главному психиатру Москвы
Путин присвоил звание "Заслуженный врач России" главному психиатру Москвы - РИА Новости, 08.08.2024
Путин присвоил звание "Заслуженный врач России" главному психиатру Москвы
Президент России Владимир Путин присвоил звание "Заслуженный врач Российской Федерации" главному психиатру Москвы и главврачу Психиатрической клинической... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T13:09
2024-08-08T13:09
2024-08-08T13:09
россия
москва
георгий костюк
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852529310_0:127:3026:1829_1920x0_80_0_0_c86f51c7333973681f014f5e9335d9ab.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание "Заслуженный врач Российской Федерации" главному психиатру Москвы и главврачу Психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева Георгию Костюку, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации" главному врачу Психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева Георгию Костюку", - говорится в документе. Кроме него, аналогичные звание получили еще семь сотрудников психиатрической больницы.
https://ria.ru/20240808/baysarova-1964901589.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852529310_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_1e391d320721fbbe63da1bfdf5c581e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, георгий костюк, владимир путин
Россия, Москва, Георгий Костюк, Владимир Путин
Путин присвоил звание "Заслуженный врач России" главному психиатру Москвы
Путин присвоил "Заслуженного врача России" главному психиатру Москвы Костюку
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание "Заслуженный врач Российской Федерации" главному психиатру Москвы и главврачу Психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева Георгию Костюку, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации" главному врачу Психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева Георгию Костюку", - говорится в документе.
Кроме него, аналогичные звание получили еще семь сотрудников психиатрической больницы.