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Путин присвоил звание "Заслуженный врач России" главному психиатру Москвы - РИА Новости, 08.08.2024
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13:09 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/putin-1964908760.html
Путин присвоил звание "Заслуженный врач России" главному психиатру Москвы
Путин присвоил звание "Заслуженный врач России" главному психиатру Москвы - РИА Новости, 08.08.2024
Путин присвоил звание "Заслуженный врач России" главному психиатру Москвы
Президент России Владимир Путин присвоил звание "Заслуженный врач Российской Федерации" главному психиатру Москвы и главврачу Психиатрической клинической... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T13:09
2024-08-08T13:09
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание "Заслуженный врач Российской Федерации" главному психиатру Москвы и главврачу Психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева Георгию Костюку, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации" главному врачу Психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева Георгию Костюку", - говорится в документе. Кроме него, аналогичные звание получили еще семь сотрудников психиатрической больницы.
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россия, москва, георгий костюк, владимир путин
Россия, Москва, Георгий Костюк, Владимир Путин
Путин присвоил звание "Заслуженный врач России" главному психиатру Москвы

Путин присвоил "Заслуженного врача России" главному психиатру Москвы Костюку

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГеоргий Костюк
Георгий Костюк - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Георгий Костюк. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание "Заслуженный врач Российской Федерации" главному психиатру Москвы и главврачу Психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева Георгию Костюку, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации" главному врачу Психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева Георгию Костюку", - говорится в документе.
Кроме него, аналогичные звание получили еще семь сотрудников психиатрической больницы.
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