https://ria.ru/20240808/putin-1964908760.html

Путин присвоил звание "Заслуженный врач России" главному психиатру Москвы

Путин присвоил звание "Заслуженный врач России" главному психиатру Москвы - РИА Новости, 08.08.2024

Путин присвоил звание "Заслуженный врач России" главному психиатру Москвы

Президент России Владимир Путин присвоил звание "Заслуженный врач Российской Федерации" главному психиатру Москвы и главврачу Психиатрической клинической... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T13:09

2024-08-08T13:09

2024-08-08T13:09

россия

москва

георгий костюк

владимир путин

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание "Заслуженный врач Российской Федерации" главному психиатру Москвы и главврачу Психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева Георгию Костюку, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации" главному врачу Психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева Георгию Костюку", - говорится в документе. Кроме него, аналогичные звание получили еще семь сотрудников психиатрической больницы.

https://ria.ru/20240808/baysarova-1964901589.html

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