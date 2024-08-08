https://ria.ru/20240808/puchdemon-1965067566.html

В Каталонии задержали второго полицейского за помощь Пучдемону в побеге

В Каталонии задержали второго полицейского за помощь Пучдемону в побеге - РИА Новости, 08.08.2024

В Каталонии задержали второго полицейского за помощь Пучдемону в побеге

Сотрудники правоохранительных органов Каталонии задержали второго полицейского, который, предположительно, помог скрыться экс-главе региона Карлесу Пучдемону,... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T23:13

2024-08-08T23:13

2024-08-08T23:15

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МАДРИД, 8 авг - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Каталонии задержали второго полицейского, который, предположительно, помог скрыться экс-главе региона Карлесу Пучдемону, который вернулся в Испанию после почти семи лет бегства и выступил перед своими сторонниками в Барселоне, несмотря на национальный ордер на арест, передает в четверг радиостанция Cadena Ser. По ее информации, полиция все еще блокирует несколько дорог в городе и следит за тем, чтобы политик не покинул страну. Так, в регионе будет начато расследование в адрес лиц, содействовавших побегу Пучдемона. Отмечается, что региональная полиция также разыскивает генерального секретаря возглавляемой Пучдемоном каталонской сепаратисткой партии Junts per Catalunya Жорди Турулла, чтобы вызвать его для дачи показаний. Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов автономного сообщества активировали операцию по поимке политика Jaula ("Клетка"), в рамках которой на подъездных дорогах региона устанавливаются полицейские посты. В четверг в парламенте автономного сообщества прошли дебаты по кандидатуре члена Социалистической партии Каталонии Сальвадора Ильи на пост лидера региона. В этой связи Пучдемон заявил, что хочет присутствовать на этом заседании. В конце мая парламент Испании большинством голосов утвердил закон об амнистии, который правящая Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) согласовала с выступающими за независимость партией "Вместе за Каталонию" (Junts per Catalunya) и партией каталонских республиканцев ERC. Закон об амнистии вызвал резкую критику многих испанцев. Этот закон амнистирует деяния, связанные с опросом о политическом будущем Каталонии, который прошел 9 ноября 2014 года и считается альтернативой полномасштабному референдуму о независимости региона, и референдумом 1 октября 2017 года. В Каталонии 1 октября 2017 года по инициативе женералитета во главе с Карлесом Пучдемоном и вопреки позиции испанских властей и решению Конституционного суда состоялся референдум о независимости. На основании результатов голосования (явка составила 43%, 90% проголосовали за) каталонский парламент провозгласил независимость. После этого правительство Испании ввело в автономном сообществе прямое правление и распустило парламент, а ряд членов женералитета, включая Пучдемона, уехали из страны. После этих событий лидеры каталонского процесса за независимость были объявлены в национальный и европейский розыск. В мае 2019 года Пучдемон, его соратники Карла Понсати и Тони Комин были избраны в Европарламент, получив тем самым иммунитет евродепутатов. Власти Испании в свою очередь запросили приостановить их депутатскую неприкосновенность, что и было сделано Европарламентом в марте 2021 года. Однако в мае 2022 года Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски бывшего главы каталонского правительства и его соратников, добивавшихся восстановления депутатской неприкосновенности. На данный момент сенат (верхняя палата парламента) Испании рассматривает утверждение закона об амнистии каталонских сепаратистов.

https://ria.ru/20240207/zelenskiy-1925911772.html

https://ria.ru/20240703/assanzh-1957185512.html

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в мире, испания, каталония, барселона (город), карлес пучдемон, европарламент, европейский суд общей юрисдикции