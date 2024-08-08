https://ria.ru/20240808/puchdemon-1965007826.html

Каталонская полиция свернула операцию по поиску и аресту Пучдемона

Каталонская полиция свернула операцию по поиску и аресту Пучдемона - РИА Новости, 08.08.2024

Каталонская полиция свернула операцию по поиску и аресту Пучдемона

Полиция Каталонии свернула операцию по поиску и аресту экс-главы региона Карлеса Пучдемона, который вернулся в Испанию после почти семи лет бегства и выступил... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T17:56

2024-08-08T17:56

2024-08-08T17:56

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карлес пучдемон

европарламент

европейский суд общей юрисдикции

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МАДРИД, 8 авг - РИА Новости. Полиция Каталонии свернула операцию по поиску и аресту экс-главы региона Карлеса Пучдемона, который вернулся в Испанию после почти семи лет бегства и выступил перед своими сторонниками в Барселоне, несмотря на национальный ордер на арест, передает в четверг новостное агентство Europa Press с ссылкой на источники. По его информации, полиция "деактивировала операцию Jaula (клетка) по всей Каталонии, не обнаружив местонахождение бывшего президента регионального правительства Карлеса Пучдемона". Однако отмечается, что эта операция может быть вновь активирована, если это будет сочтено целесообразным. Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Каталонии задержали своего коллегу, который предположительно помог скрыться Пучдемону. Источники Europa Press, добавили, что "наверняка будут задержаны и другие соучастники бегства президента Пучдемона". В четверг в парламенте автономного сообщества проходят дебаты по кандидатуре члена Социалистической партии Каталонии Сальвадора Ильи на пост лидера региона. В этой связи Пучдемон заявил, что хочет присутствовать на этом заседании. В конце мая парламент Испании большинством голосов утвердил закон об амнистии, который правящая Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) согласовала с выступающими за независимость партией "Вместе за Каталонию" (Junts per Catalunya) и партией каталонских республиканцев ERC. Закон об амнистии вызвал резкую критику многих испанцев. Этот закон амнистирует деяния, связанные с опросом о политическом будущем Каталонии, который прошел 9 ноября 2014 года и считается альтернативой полномасштабному референдуму о независимости региона, и референдумом 1 октября 2017 года. В Каталонии 1 октября 2017 года по инициативе женералитета во главе с Карлесом Пучдемоном и вопреки позиции испанских властей и решению Конституционного суда состоялся референдум о независимости. На основании результатов голосования (явка составила 43%, 90% проголосовали за) каталонский парламент провозгласил независимость. После этого правительство Испании ввело в автономном сообществе прямое правление и распустило парламент, а ряд членов женералитета, включая Пучдемона, уехали из страны. После этих событий лидеры каталонского процесса за независимость были объявлены в национальный и европейский розыск. В мае 2019 года Пучдемон, его соратники Карла Понсати и Тони Комин были избраны в Европарламент, получив тем самым иммунитет евродепутатов. Власти Испании в свою очередь запросили приостановить их депутатскую неприкосновенность, что и было сделано Европарламентом в марте 2021 года. Однако в мае 2022 года Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски бывшего главы каталонского правительства и его соратников, добивавшихся восстановления депутатской неприкосновенности. На данный момент сенат (верхняя палата парламента) Испании рассматривает утверждение закона об амнистии каталонских сепаратистов.

https://ria.ru/20240807/kataloniya-1964688061.html

https://ria.ru/20240808/puchdemon-1964793103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, каталония, испания, барселона (город), карлес пучдемон, европарламент, европейский суд общей юрисдикции