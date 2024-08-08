https://ria.ru/20240808/puchdemon-1964793103.html
Пучдемон решил вернуться в Каталонию, несмотря на ордер на арест
Пучдемон решил вернуться в Каталонию, несмотря на ордер на арест - РИА Новости, 08.08.2024
Пучдемон решил вернуться в Каталонию, несмотря на ордер на арест
Бывший глава автономного сообщества Каталонии Карлес Пучдемон, бежавший из Испании около 7 лет назад после референдума о независимости, решил вернуться в... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T01:04
2024-08-08T01:04
2024-08-08T01:48
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МАДРИД, 8 авг - РИА Новости. Бывший глава автономного сообщества Каталонии Карлес Пучдемон, бежавший из Испании около 7 лет назад после референдума о независимости, решил вернуться в королевство, несмотря ордер на арест. В четверг в парламенте автономного сообщества будут проходить дебаты по кандидатуре члена Социалистической партии Каталонии Сальвадора Ильи на пост лидера региона. В этой связи Пучдемон заявил, что хочет присутствовать на этом заседании. Однако ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Каталонии оградят здание парламента Каталонии, чтобы арестовать Пучдемона до того, как он зайдет в зал заседаний. Полиция оцепит весь периметр парка Сьютаделья, на территории которого и находится парламент, и проведет проверку всех, кто будет присутствовать на пленарном заседании законодательного органа. Эта операция гарантирует, что демонстрации, созванные организациями, выступающими за независимость региона, не смогут проникнуть в окрестности каталонского парламента или столкнуться с полицейскими в случае ареста Пучдемона. В конце мая парламент Испании большинством голосов утвердил закон об амнистии, который правящая Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) согласовала с выступающими за независимость партией "Вместе за Каталонию" (Junts per Catalunya) и партией каталонских республиканцев ERC. Закон об амнистии вызвал резкую критику среди многих испанцев. Этот закон амнистирует деяния, связанные с опросом о политическом будущем Каталонии, который прошел 9 ноября 2014 года и считается альтернативой полномасштабному референдуму о независимости региона, и референдумом 1 октября 2017 года. В Каталонии 1 октября 2017 года по инициативе женералитета во главе с Карлесом Пучдемоном и вопреки позиции испанских властей и решению Конституционного суда состоялся референдум о независимости. На основании результатов голосования (явка составила 43%, 90% проголосовали за) каталонский парламент провозгласил независимость. После этого правительство Испании ввело в автономном сообществе прямое правление и распустило парламент, а ряд членов женералитета, включая Пучдемона, уехали из страны. После этих событий лидеры каталонского процесса за независимость были объявлены в национальный и европейский розыск. В мае 2019 года Пучдемон, его соратники Карла Понсати и Тони Комин были избраны в Европарламент, получив тем самым иммунитет евродепутатов. Власти Испании в свою очередь запросили приостановить их депутатскую неприкосновенность, что и было сделано Европарламентом в марте 2021 года. Однако в мае 2022 года Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски бывшего главы каталонского правительства и его соратников, добивавшихся восстановления депутатской неприкосновенности. На данный момент сенат (верхняя палата парламента) Испании рассматривает утверждение закона об амнистии каталонских сепаратистов.
https://ria.ru/20240807/kataloniya-1964688061.html
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в мире, каталония, испания, карлес пучдемон, европарламент, европейский суд общей юрисдикции
В мире, Каталония, Испания, Карлес Пучдемон, Европарламент, Европейский суд общей юрисдикции
Пучдемон решил вернуться в Каталонию, несмотря на ордер на арест
Экс-глава Каталонии возвращается в Испанию, несмотря на ордер на арест
МАДРИД, 8 авг - РИА Новости. Бывший глава автономного сообщества Каталонии Карлес Пучдемон, бежавший из Испании около 7 лет назад после референдума о независимости, решил вернуться в королевство, несмотря ордер на арест.
В четверг в парламенте автономного сообщества будут проходить дебаты по кандидатуре члена Социалистической партии Каталонии Сальвадора Ильи на пост лидера региона. В этой связи Пучдемон заявил, что хочет присутствовать на этом заседании.
Однако ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Каталонии оградят здание парламента Каталонии, чтобы арестовать Пучдемона до того, как он зайдет в зал заседаний. Полиция оцепит весь периметр парка Сьютаделья, на территории которого и находится парламент, и проведет проверку всех, кто будет присутствовать на пленарном заседании законодательного органа. Эта операция гарантирует, что демонстрации, созванные организациями, выступающими за независимость региона, не смогут проникнуть в окрестности каталонского парламента или столкнуться с полицейскими в случае ареста Пучдемона.
В конце мая парламент Испании большинством голосов утвердил закон об амнистии, который правящая Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) согласовала с выступающими за независимость партией "Вместе за Каталонию" (Junts per Catalunya) и партией каталонских республиканцев ERC. Закон об амнистии вызвал резкую критику среди многих испанцев. Этот закон амнистирует деяния, связанные с опросом о политическом будущем Каталонии, который прошел 9 ноября 2014 года и считается альтернативой полномасштабному референдуму о независимости региона, и референдумом 1 октября 2017 года.
В Каталонии 1 октября 2017 года по инициативе женералитета во главе с Карлесом Пучдемоном и вопреки позиции испанских властей и решению Конституционного суда состоялся референдум о независимости. На основании результатов голосования (явка составила 43%, 90% проголосовали за) каталонский парламент провозгласил независимость. После этого правительство Испании ввело в автономном сообществе прямое правление и распустило парламент, а ряд членов женералитета, включая Пучдемона, уехали из страны.
После этих событий лидеры каталонского процесса за независимость были объявлены в национальный и европейский розыск. В мае 2019 года Пучдемон, его соратники Карла Понсати и Тони Комин были избраны в Европарламент, получив тем самым иммунитет евродепутатов. Власти Испании в свою очередь запросили приостановить их депутатскую неприкосновенность, что и было сделано Европарламентом в марте 2021 года. Однако в мае 2022 года Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски бывшего главы каталонского правительства и его соратников, добивавшихся восстановления депутатской неприкосновенности. На данный момент сенат (верхняя палата парламента) Испании рассматривает утверждение закона об амнистии каталонских сепаратистов.