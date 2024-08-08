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Российские ученые нашли способ повысить урожайность пшеницы - РИА Новости, 08.08.2024
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Наука
 
08:17 08.08.2024 (обновлено: 08:18 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/pshenitsa-1964814532.html
Российские ученые нашли способ повысить урожайность пшеницы
Российские ученые нашли способ повысить урожайность пшеницы - РИА Новости, 08.08.2024
Российские ученые нашли способ повысить урожайность пшеницы
Российские ученые из Казанского государственного аграрного университета нашли способ повысить урожайность пшеницы на четверть - новая технология заключается в... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T08:17
2024-08-08T08:18
наука
арский район
республика татарстан (татарстан)
экономика
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российские ученые из Казанского государственного аграрного университета нашли способ повысить урожайность пшеницы на четверть - новая технология заключается в двухэтапном подходе к обработке семенных посевов яровой пшеницы, рассказали РИА Новости в пресс-службе университета. "В Казанском ГАУ разработали технологию производства семян пшеницы, повышающую урожайность на 24%. ... Суть новой технологии заключается в двухэтапном подходе к обработке семенных посевов яровой пшеницы", - сообщили в пресс-службе. Такая технология позволяет подсушить растения и защитить их от болезней. Ученые предлагают обрабатывать пшеницу биологическим препаратом "Псевдобактерин-2" дважды: когда начинает формироваться колос и за две недели до уборки урожая. На втором этапе "Псевдобактерин-2" смешивается с глифосатсодержащим препаратом, который помогает ускорить созревание семян и облегчает уборку урожая. "Полевые опыты проводились на опытных полях Казанского ГАУ в хозяйстве ООО "Агрофирма "Игенче" Арского района Республики Татарстан. Объектом исследования был сорт яровой пшеницы Йолдыз. … Результаты исследования показали значительное улучшение качества семян и повышение урожайности. При применении разработанной технологии удалось полностью избавиться от заражения семян опасным заболеванием "черный зародыш", в то время как в контрольном варианте без обработки зараженность достигала 24,3%", - отметили в университете. Как отметил руководитель исследования, заведующий кафедрой общего земледелия, защиты растений и селекции Казанского ГАУ Радик Сафин, разработанная технология решает ряд проблем в семеноводстве яровой пшеницы - в первую очередь повышает качество семян. "Наш метод эффективно защищает растения от болезней, источником которых являются семена. Это особенно важно, так как ущерб от инфекционных заболеваний может быть значительным не только в текущем сезоне, но и в последующие годы. Наконец, комбинирование биопрепарата и десикации позволяет нам достичь этих результатов без чрезмерного использования химических средств защиты растений, что делает технологию более экологичной и экономически эффективной", - добавил он. Отмечается, что эта технология не требует дорогостоящих препаратов и может быть реализована с использованием уже имеющейся в хозяйствах техники.
https://ria.ru/20240610/nauka-1951379108.html
https://ria.ru/20240808/nauka-1964663023.html
https://ria.ru/20240215/pshenitsa-1927473832.html
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арский район, республика татарстан (татарстан), экономика
Наука, Арский район, Республика Татарстан (Татарстан), Экономика
Российские ученые нашли способ повысить урожайность пшеницы

Казанские ученые нашли способ повысить урожайность пшеницы на четверть

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПшеница
Пшеница - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Пшеница. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российские ученые из Казанского государственного аграрного университета нашли способ повысить урожайность пшеницы на четверть - новая технология заключается в двухэтапном подходе к обработке семенных посевов яровой пшеницы, рассказали РИА Новости в пресс-службе университета.
"В Казанском ГАУ разработали технологию производства семян пшеницы, повышающую урожайность на 24%. ... Суть новой технологии заключается в двухэтапном подходе к обработке семенных посевов яровой пшеницы", - сообщили в пресс-службе.
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Такая технология позволяет подсушить растения и защитить их от болезней. Ученые предлагают обрабатывать пшеницу биологическим препаратом "Псевдобактерин-2" дважды: когда начинает формироваться колос и за две недели до уборки урожая. На втором этапе "Псевдобактерин-2" смешивается с глифосатсодержащим препаратом, который помогает ускорить созревание семян и облегчает уборку урожая.
"Полевые опыты проводились на опытных полях Казанского ГАУ в хозяйстве ООО "Агрофирма "Игенче" Арского района Республики Татарстан. Объектом исследования был сорт яровой пшеницы Йолдыз. … Результаты исследования показали значительное улучшение качества семян и повышение урожайности. При применении разработанной технологии удалось полностью избавиться от заражения семян опасным заболеванием "черный зародыш", в то время как в контрольном варианте без обработки зараженность достигала 24,3%", - отметили в университете.
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Как отметил руководитель исследования, заведующий кафедрой общего земледелия, защиты растений и селекции Казанского ГАУ Радик Сафин, разработанная технология решает ряд проблем в семеноводстве яровой пшеницы - в первую очередь повышает качество семян.
"Наш метод эффективно защищает растения от болезней, источником которых являются семена. Это особенно важно, так как ущерб от инфекционных заболеваний может быть значительным не только в текущем сезоне, но и в последующие годы. Наконец, комбинирование биопрепарата и десикации позволяет нам достичь этих результатов без чрезмерного использования химических средств защиты растений, что делает технологию более экологичной и экономически эффективной", - добавил он.
Отмечается, что эта технология не требует дорогостоящих препаратов и может быть реализована с использованием уже имеющейся в хозяйствах техники.
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НаукаАрский районРеспублика Татарстан (Татарстан)Экономика
 
 
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