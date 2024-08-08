https://ria.ru/20240808/proslushka-1964797477.html
Россиянам раскрыли основные признаки прослушки телефонов
Россиянам раскрыли основные признаки прослушки телефонов - РИА Новости, 08.08.2024
Россиянам раскрыли основные признаки прослушки телефонов
Смартфоны и подключенные к интернету компьютеры прослушиваются постоянно, но шпионаж можно распознать, рассказал агентству "Прайм" IT-эксперт факультета игровой РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T02:17
2024-08-08T02:17
2024-08-08T02:17
технологии
синергия
смартфон
смартфоны
прослушка
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Смартфоны и подключенные к интернету компьютеры прослушиваются постоянно, но шпионаж можно распознать, рассказал агентству "Прайм" IT-эксперт факультета игровой индустрии и киберспорта университета "Синергия" Алексей Ермаков.Занимаются прослушкой голосовые помощники, а также сервисы, собирающие данные для рекламщиков. Государство в целях безопасности также отслеживает средства связи. Но совсем другое дело – попытка физлиц вторгнуться в частную жизнь граждан в личных целях.Для этого часто применяется переадресация на другой телефонный номер. Проверить это можно, отправляя USSD-запросы. Еще один способ – установка шпионского ПО. Его можно отследить с помощью антивирусных и антишпионских программ.Косвенный признак – активное потребление ресурсов устройства: перегрев батареи, быстрая разрядка, необоснованный рост интернет-трафика, "торможение" или "глюки". Для защиты лучше использовать приложения из официальных источников и от проверенных производителей, установить антишпионское ПО и регулярно чистить телефон от ненужных программ, заключил Ермаков.
https://ria.ru/20240129/proslushka-1924040704.html
https://ria.ru/20240124/zhuchok-1923105302.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, синергия, смартфон, смартфоны, прослушка
Технологии, Синергия, смартфон, Смартфоны, прослушка
Россиянам раскрыли основные признаки прослушки телефонов
IT-эксперт Ермаков: перегрев батареи может указывать на прослушку смартфона
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости.
Смартфоны и подключенные к интернету компьютеры прослушиваются постоянно, но шпионаж можно распознать, рассказал агентству "Прайм"
IT-эксперт факультета игровой индустрии и киберспорта университета "Синергия" Алексей Ермаков.
Занимаются прослушкой голосовые помощники, а также сервисы, собирающие данные для рекламщиков. Государство в целях безопасности также отслеживает средства связи. Но совсем другое дело – попытка физлиц вторгнуться в частную жизнь граждан в личных целях.
Для этого часто применяется переадресация на другой телефонный номер. Проверить это можно, отправляя USSD-запросы. Еще один способ – установка шпионского ПО. Его можно отследить с помощью антивирусных и антишпионских программ.
Косвенный признак – активное потребление ресурсов устройства: перегрев батареи, быстрая разрядка, необоснованный рост интернет-трафика, "торможение" или "глюки". Для защиты лучше использовать приложения из официальных источников и от проверенных производителей, установить антишпионское ПО и регулярно чистить телефон от ненужных программ, заключил Ермаков.