https://ria.ru/20240808/proslushka-1964797477.html

Россиянам раскрыли основные признаки прослушки телефонов

Россиянам раскрыли основные признаки прослушки телефонов - РИА Новости, 08.08.2024

Россиянам раскрыли основные признаки прослушки телефонов

Смартфоны и подключенные к интернету компьютеры прослушиваются постоянно, но шпионаж можно распознать, рассказал агентству "Прайм" IT-эксперт факультета игровой РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T02:17

2024-08-08T02:17

2024-08-08T02:17

технологии

синергия

смартфон

смартфоны

прослушка

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Смартфоны и подключенные к интернету компьютеры прослушиваются постоянно, но шпионаж можно распознать, рассказал агентству "Прайм" IT-эксперт факультета игровой индустрии и киберспорта университета "Синергия" Алексей Ермаков.Занимаются прослушкой голосовые помощники, а также сервисы, собирающие данные для рекламщиков. Государство в целях безопасности также отслеживает средства связи. Но совсем другое дело – попытка физлиц вторгнуться в частную жизнь граждан в личных целях.Для этого часто применяется переадресация на другой телефонный номер. Проверить это можно, отправляя USSD-запросы. Еще один способ – установка шпионского ПО. Его можно отследить с помощью антивирусных и антишпионских программ.Косвенный признак – активное потребление ресурсов устройства: перегрев батареи, быстрая разрядка, необоснованный рост интернет-трафика, "торможение" или "глюки". Для защиты лучше использовать приложения из официальных источников и от проверенных производителей, установить антишпионское ПО и регулярно чистить телефон от ненужных программ, заключил Ермаков.

https://ria.ru/20240129/proslushka-1924040704.html

https://ria.ru/20240124/zhuchok-1923105302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, синергия, смартфон, смартфоны, прослушка