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Военные и силовики не допустили продвижения ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:46 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/prodvizhenie-1964877891.html
Военные и силовики не допустили продвижения ВСУ в Курской области
Военные и силовики не допустили продвижения ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
Военные и силовики не допустили продвижения ВСУ в Курской области
Продвижения ВСУ в приграничных районах Курской области за прошедшие сутки не допущено, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T11:46
2024-08-08T11:46
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Продвижения ВСУ в приграничных районах Курской области за прошедшие сутки не допущено, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки войск "Север" совместно с органами ФСБ России продолжают уничтожать вооруженные формирования ВСУ в Судженском и Кореневском районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе. "В течение суток активными действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками, подразделениями усиления и подошедшими резервами, ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии продвижения противника не допущено", - говорится в сообщении.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Военные и силовики не допустили продвижения ВСУ в Курской области

МО: ВС РФ и ФСБ не допустили продвижение ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Продвижения ВСУ в приграничных районах Курской области за прошедшие сутки не допущено, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Север" совместно с органами ФСБ России продолжают уничтожать вооруженные формирования ВСУ в Судженском и Кореневском районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе.
"В течение суток активными действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками, подразделениями усиления и подошедшими резервами, ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии продвижения противника не допущено", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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