https://ria.ru/20240808/prodvizhenie-1964877891.html

Военные и силовики не допустили продвижения ВСУ в Курской области

Военные и силовики не допустили продвижения ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024

Военные и силовики не допустили продвижения ВСУ в Курской области

Продвижения ВСУ в приграничных районах Курской области за прошедшие сутки не допущено, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T11:46

2024-08-08T11:46

2024-08-08T11:46

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Продвижения ВСУ в приграничных районах Курской области за прошедшие сутки не допущено, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки войск "Север" совместно с органами ФСБ России продолжают уничтожать вооруженные формирования ВСУ в Судженском и Кореневском районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе. "В течение суток активными действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками, подразделениями усиления и подошедшими резервами, ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии продвижения противника не допущено", - говорится в сообщении.

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курская область

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курская область, россия, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)