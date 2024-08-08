https://ria.ru/20240808/primore-1964805641.html
В Приморье более 60 домов остаются подтопленными после сильных дождей
В Приморье более 60 домов остаются подтопленными после сильных дождей - РИА Новости, 08.08.2024
В Приморье более 60 домов остаются подтопленными после сильных дождей
Более 60 домов и 439 приусадебных участков остаются подтопленными в Приморье после сильных дождей, отрезанными остаются девять населённых пунктов, сообщает... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T05:05
2024-08-08T05:05
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ВЛАДИВОСТОК, 8 авг – РИА Новости. Более 60 домов и 439 приусадебных участков остаются подтопленными в Приморье после сильных дождей, отрезанными остаются девять населённых пунктов, сообщает краевое правительство. "В настоящее время в регионе подтоплены 61 дом и 439 приусадебных участков в Партизанском, Пожарском, Чугуевском, Красноармейском округах, Дальнереченске и Дальнереченском районе. Остаются отрезанными села Полыниха и Березовка в Чугуевском округе, Краснояровка в Яковлевском округе, Дальний Кут, Дерсу, Молодежное, Саровка и Покровка в Красноармейском округе, Фурманово в Ольгинском округе", - говорится в сообщении. Отмечается, что на большей территории Приморского края наблюдается спад уровня воды в реках, небольшой подъем уровня воды – до 30 сантиметров – сохраняется только в нижнем течении реки Большая Уссурка и в среднем течении реки Уссури в Дальнереченском районе и Пожарском округе. "На остальных участках рек в бассейне реки Уссури максимальные уровни паводка прошли и наблюдается спад воды. Еще сохраняется подтопление пойм рек Уссури в среднем течении, Арсеньевка в нижнем течении, Крыловка, Илистая в нижнем течении, Абрамовка, Комиссаровка, Большая Уссурка, Наумовка, Маревка, Малиновка в среднем и нижнем течениях", - отмечается в сообщении. На протяжении трех недель в регионе идут сильные дожди, синоптики пять раз объявляли штормовое предупреждение, последнее объявлено на 7-8 августа. Режим ЧС из-за затоплений участков и домов ввели в Шкотовском округе, Партизанском городском округе и Партизанском муниципальном округе. Из-за затопления посевов режим ЧС также введен еще в 14 районах края. Режим ЧС муниципального характера из-за последствий сильных дождей введен в Чугуевском округе, а также в сёлах Лазо и Старая Каменка Лазовского округа Приморья. В Дальнереченске в результате размыва насыпи дамбы произошло подтопление посёлка Мясокомбинат и микрорайона Первомайский, там, по данным на среду, подтоплено 29 домов и 64 придомовых территорий.
https://ria.ru/20240808/medvedev-1964802506.html
https://ria.ru/20240625/primore-1955209954.html
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происшествия, жилье, дальнереченск, дальнереченский район, приморский край, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Жилье, Дальнереченск, Дальнереченский район, Приморский край, Наводнения в России — 2024
В Приморье более 60 домов остаются подтопленными после сильных дождей
В Приморье подтоплены более 60 домов и 439 приусадебных участков
ВЛАДИВОСТОК, 8 авг – РИА Новости. Более 60 домов и 439 приусадебных участков остаются подтопленными в Приморье после сильных дождей, отрезанными остаются девять населённых пунктов, сообщает краевое правительство.
«
"В настоящее время в регионе подтоплены 61 дом и 439 приусадебных участков в Партизанском, Пожарском, Чугуевском, Красноармейском округах, Дальнереченске и Дальнереченском районе. Остаются отрезанными села Полыниха и Березовка в Чугуевском округе, Краснояровка в Яковлевском округе, Дальний Кут, Дерсу, Молодежное, Саровка и Покровка в Красноармейском округе, Фурманово в Ольгинском округе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на большей территории Приморского края наблюдается спад уровня воды в реках, небольшой подъем уровня воды – до 30 сантиметров – сохраняется только в нижнем течении реки Большая Уссурка и в среднем течении реки Уссури в Дальнереченском районе и Пожарском округе.
"На остальных участках рек в бассейне реки Уссури максимальные уровни паводка прошли и наблюдается спад воды. Еще сохраняется подтопление пойм рек Уссури в среднем течении, Арсеньевка в нижнем течении, Крыловка, Илистая в нижнем течении, Абрамовка, Комиссаровка, Большая Уссурка, Наумовка, Маревка, Малиновка в среднем и нижнем течениях", - отмечается в сообщении.
На протяжении трех недель в регионе идут сильные дожди, синоптики пять раз объявляли штормовое предупреждение, последнее объявлено на 7-8 августа. Режим ЧС из-за затоплений участков и домов ввели в Шкотовском округе, Партизанском городском округе и Партизанском муниципальном округе. Из-за затопления посевов режим ЧС также введен еще в 14 районах края. Режим ЧС муниципального характера из-за последствий сильных дождей введен в Чугуевском округе, а также в сёлах Лазо и Старая Каменка Лазовского округа Приморья. В Дальнереченске в результате размыва насыпи дамбы произошло подтопление посёлка Мясокомбинат и микрорайона Первомайский, там, по данным на среду, подтоплено 29 домов и 64 придомовых территорий.