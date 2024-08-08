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Суд вынес приговор украинцу готовившему покушение на экс-главу Мариуполя - РИА Новости, 08.08.2024
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09:58 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/prigovor-1964840310.html
Суд вынес приговор украинцу готовившему покушение на экс-главу Мариуполя
Суд вынес приговор украинцу готовившему покушение на экс-главу Мариуполя - РИА Новости, 08.08.2024
Суд вынес приговор украинцу готовившему покушение на экс-главу Мариуполя
Южный окружной военный суд приговорил к 5,5 годам лишения свободы гражданина Украины Николая Забирко, обвиняемого в подготовке покушения на бывшего главу... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T09:58
2024-08-08T09:58
мариуполь
украина
донецкая народная республика
служба безопасности украины
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 5,5 годам лишения свободы гражданина Украины Николая Забирко, обвиняемого в подготовке покушения на бывшего главу администрации Мариуполя Константина Иващенко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Ранее в ходе прений сторон государственный обвинитель просил назначить Забирко 13 лет лишения свободы. "По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Забирко 5 лет 6 месяцев лишения свободы", - сказал судья. Забирко обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 205 (покушение на террористический акт) и частью 1 статьи 222.1 (незаконное хранение взрывных устройств). Свою вину он признал частично - только в хранении гранаты. Согласно обвинительному заключению, в июле 2022 года Забирко по заданию СБУ следил за Иващенко, который на тот момент являлся главой Мариуполя, чтобы установить на пути его следования автомобиль со взрывчаткой и взорвать его. В конце месяца Забирко получил от представителя СБУ посылку с ключами от автомобиля ВАЗ и две музыкальных колонки, в одной из которых был пульт дистанционного управления к самодельному взрывному устройству. Посылку он спрятал в своем гараже, после чего был задержан. Кроме того, по данным следствия, Забирко хранил в себя ручную осколочную гранату Ф-1. На Иващенко было совершено покушение 20 августа 2022 года, сообщал РИА Новости источник в силовых структурах ДНР: во второй половине дня на маршруте следования градоначальника в районе городского зоопарка произошел взрыв, никто не пострадал. Позже Иващенко был освобожден от должности главы администрации Мариуполя.
https://ria.ru/20240807/prigovor-1964665855.html
https://ria.ru/20240716/sbornik-1960052183.html
https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html
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мариуполь, украина, донецкая народная республика, служба безопасности украины, происшествия
Мариуполь, Украина, Донецкая Народная Республика, Служба безопасности Украины, Происшествия
Суд вынес приговор украинцу готовившему покушение на экс-главу Мариуполя

Украинец, готовивший покушение на экс-главу Мариуполя, получил срок в 5,5 года

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 5,5 годам лишения свободы гражданина Украины Николая Забирко, обвиняемого в подготовке покушения на бывшего главу администрации Мариуполя Константина Иващенко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее в ходе прений сторон государственный обвинитель просил назначить Забирко 13 лет лишения свободы.
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"По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Забирко 5 лет 6 месяцев лишения свободы", - сказал судья.
Забирко обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 205 (покушение на террористический акт) и частью 1 статьи 222.1 (незаконное хранение взрывных устройств). Свою вину он признал частично - только в хранении гранаты.
Согласно обвинительному заключению, в июле 2022 года Забирко по заданию СБУ следил за Иващенко, который на тот момент являлся главой Мариуполя, чтобы установить на пути его следования автомобиль со взрывчаткой и взорвать его.
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В конце месяца Забирко получил от представителя СБУ посылку с ключами от автомобиля ВАЗ и две музыкальных колонки, в одной из которых был пульт дистанционного управления к самодельному взрывному устройству. Посылку он спрятал в своем гараже, после чего был задержан. Кроме того, по данным следствия, Забирко хранил в себя ручную осколочную гранату Ф-1.
На Иващенко было совершено покушение 20 августа 2022 года, сообщал РИА Новости источник в силовых структурах ДНР: во второй половине дня на маршруте следования градоначальника в районе городского зоопарка произошел взрыв, никто не пострадал. Позже Иващенко был освобожден от должности главы администрации Мариуполя.
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