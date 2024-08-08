https://ria.ru/20240808/pomosch-1965000034.html

РКК и "Мы вместе" собрали деньги для пострадавших в Курской области

РКК и "Мы вместе" собрали деньги для пострадавших в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024

РКК и "Мы вместе" собрали деньги для пострадавших в Курской области

Российский Красный Крест (РКК) и движение "Мы вместе" меньше чем за сутки собрали около 13,3 миллионов рублей для помощи жителям Курской области, сообщили в... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T17:29

2024-08-08T17:29

2024-08-08T17:29

курская область

россия

суджанский район

валерий герасимов

владимир путин

светлана петренко

вооруженные силы украины

российский красный крест

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российский Красный Крест (РКК) и движение "Мы вместе" меньше чем за сутки собрали около 13,3 миллионов рублей для помощи жителям Курской области, сообщили в пресс-службе Росмолодежи. "Российский Красный Крест и Движение "Мы вместе" объявили сбор денежных средств для помощи жителям Курской области... В ходе сбора средств меньше чем за сутки собрано около 13,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что в регионе организована работа 20 пунктов временного размещения (ПВР). "В настоящее время в ПВР размещено 302 человека из Суджанского района Курской области (181 взрослый и 121 ребенок). Резерв мест для размещения в ПВР составляет 2040 мест. В пунктах постоянно работают порядка 80 волонтеров для оказания всесторонней помощи пострадавшим. Для детей организуют досуг и психосоциальную поддержку", - добавили в агентстве. Более того, на данный момент уже собрано порядка трёх тонн гуманитарной помощи, обратившиеся за помощью получают наборы продуктов первой необходимости. "Более 1000 волонтеров осуществляют прием, разгрузку, сортировку и выдачу гуманитарной помощи, помогают с размещением пострадавших жителей Суджи в пунктах временного размещения", - уточнили в Росмолодежи. Кроме того, ростовский и белгородский штабы Народного фронта собрали 4 тысячи продуктовых и 2,5 тысячи гигиенических наборов, параллельно пришло 100 тонн продуктов питания, детского питания и гигиены, их сортируют по наборам. На складе раздают 100 тонн воды. "Народный фронт предоставил 100 бронежилетов врачам, а для добровольных народных дружин — 300 бронежилетов и касок, а также 300 наборов аптечек. Вместе с тем были предоставлены противоосколочные одеяла для скорых и выданы спутниковые телефоны для глав муниципалитетов, где заглушена связь", - заявили в пресс-службе. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240808/regiony-1964997710.html

https://ria.ru/20240808/pomosch-1964954509.html

https://ria.ru/20240808/verkhnevolzhe-1964989998.html

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Дарья Буймова

курская область, россия, суджанский район, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины, российский красный крест