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РКК и "Мы вместе" собрали деньги для пострадавших в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
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17:29 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/pomosch-1965000034.html
РКК и "Мы вместе" собрали деньги для пострадавших в Курской области
РКК и "Мы вместе" собрали деньги для пострадавших в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
РКК и "Мы вместе" собрали деньги для пострадавших в Курской области
Российский Красный Крест (РКК) и движение "Мы вместе" меньше чем за сутки собрали около 13,3 миллионов рублей для помощи жителям Курской области, сообщили в... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T17:29
2024-08-08T17:29
курская область
россия
суджанский район
валерий герасимов
владимир путин
светлана петренко
вооруженные силы украины
российский красный крест
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российский Красный Крест (РКК) и движение "Мы вместе" меньше чем за сутки собрали около 13,3 миллионов рублей для помощи жителям Курской области, сообщили в пресс-службе Росмолодежи. "Российский Красный Крест и Движение "Мы вместе" объявили сбор денежных средств для помощи жителям Курской области... В ходе сбора средств меньше чем за сутки собрано около 13,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что в регионе организована работа 20 пунктов временного размещения (ПВР). "В настоящее время в ПВР размещено 302 человека из Суджанского района Курской области (181 взрослый и 121 ребенок). Резерв мест для размещения в ПВР составляет 2040 мест. В пунктах постоянно работают порядка 80 волонтеров для оказания всесторонней помощи пострадавшим. Для детей организуют досуг и психосоциальную поддержку", - добавили в агентстве. Более того, на данный момент уже собрано порядка трёх тонн гуманитарной помощи, обратившиеся за помощью получают наборы продуктов первой необходимости. "Более 1000 волонтеров осуществляют прием, разгрузку, сортировку и выдачу гуманитарной помощи, помогают с размещением пострадавших жителей Суджи в пунктах временного размещения", - уточнили в Росмолодежи. Кроме того, ростовский и белгородский штабы Народного фронта собрали 4 тысячи продуктовых и 2,5 тысячи гигиенических наборов, параллельно пришло 100 тонн продуктов питания, детского питания и гигиены, их сортируют по наборам. На складе раздают 100 тонн воды. "Народный фронт предоставил 100 бронежилетов врачам, а для добровольных народных дружин — 300 бронежилетов и касок, а также 300 наборов аптечек. Вместе с тем были предоставлены противоосколочные одеяла для скорых и выданы спутниковые телефоны для глав муниципалитетов, где заглушена связь", - заявили в пресс-службе. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240808/regiony-1964997710.html
https://ria.ru/20240808/pomosch-1964954509.html
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курская область, россия, суджанский район, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины, российский красный крест
Курская область, Россия, Суджанский район, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, Российский Красный Крест
РКК и "Мы вместе" собрали деньги для пострадавших в Курской области

РКК и "Мы вместе" за сутки собрали 13 миллионов рублей для пострадавших в Курске

© Фото : Алексей Смирнов/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Курской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : Алексей Смирнов/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российский Красный Крест (РКК) и движение "Мы вместе" меньше чем за сутки собрали около 13,3 миллионов рублей для помощи жителям Курской области, сообщили в пресс-службе Росмолодежи.
"Российский Красный Крест и Движение "Мы вместе" объявили сбор денежных средств для помощи жителям Курской области... В ходе сбора средств меньше чем за сутки собрано около 13,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе отметили, что в регионе организована работа 20 пунктов временного размещения (ПВР).
«
"В настоящее время в ПВР размещено 302 человека из Суджанского района Курской области (181 взрослый и 121 ребенок). Резерв мест для размещения в ПВР составляет 2040 мест. В пунктах постоянно работают порядка 80 волонтеров для оказания всесторонней помощи пострадавшим. Для детей организуют досуг и психосоциальную поддержку", - добавили в агентстве.
Более того, на данный момент уже собрано порядка трёх тонн гуманитарной помощи, обратившиеся за помощью получают наборы продуктов первой необходимости.
"Более 1000 волонтеров осуществляют прием, разгрузку, сортировку и выдачу гуманитарной помощи, помогают с размещением пострадавших жителей Суджи в пунктах временного размещения", - уточнили в Росмолодежи.
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Кроме того, ростовский и белгородский штабы Народного фронта собрали 4 тысячи продуктовых и 2,5 тысячи гигиенических наборов, параллельно пришло 100 тонн продуктов питания, детского питания и гигиены, их сортируют по наборам. На складе раздают 100 тонн воды.
«
"Народный фронт предоставил 100 бронежилетов врачам, а для добровольных народных дружин — 300 бронежилетов и касок, а также 300 наборов аптечек. Вместе с тем были предоставлены противоосколочные одеяла для скорых и выданы спутниковые телефоны для глав муниципалитетов, где заглушена связь", - заявили в пресс-службе.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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Курская областьРоссияСуджанский районВалерий ГерасимовВладимир ПутинСветлана ПетренкоВооруженные силы УкраиныРоссийский Красный Крест
 
 
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