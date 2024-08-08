https://ria.ru/20240808/pomosch-1964993167.html

Сбор помощи для жителей Курской области организовали в Астрахани

Сбор помощи для жителей Курской области организовали в Астрахани - РИА Новости, 08.08.2024

Сбор помощи для жителей Курской области организовали в Астрахани

Сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Курской области организовали в Астрахани, сообщает администрация губернатора Астраханской области Игоря... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T17:32

2024-08-08T17:32

2024-08-08T17:32

астраханская область

курская область

астрахань

игорь бабушкин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964999267_0:60:895:563_1920x0_80_0_0_b0e30be0dbb6dd63d8ca1eb1360bb1f7.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг - РИА Новости. Сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Курской области организовали в Астрахани, сообщает администрация губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина. "По поручению секретаря регионального отделения "Единой России", губернатора Игоря Бабушкина к отправке готовится гуманитарный груз для пострадавших от массированной атаки ВСУ на курское приграничье", - говорится в сообщении. Сбор помощи будет проходить с 8 по 12 августа в штабе общественной поддержки. "Наш приоритет - безопасность и благополучие людей, поэтому партийный актив совместно с "Молодой Гвардией Единой России" будут оказывать необходимую помощь населению", - приводятся в сообщении слова руководителя регионального исполкома партии Кирилла Каюкова. Отмечается, что наибольший спрос наблюдается на воду, детские товары, подушки, одеяла, средства гигиены, туалетные принадлежности, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия, дезинфицирующие средства, продукты длительного хранения, а также на стиральные машины, холодильники, микроволновые печи. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что во вторник в 05:30 (мск) подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240731/pomosch-1963084872.html

https://ria.ru/20240718/avtogreyder-1960442462.html

курская область

астрахань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

курская область, астрахань, игорь бабушкин, валерий герасимов, вооруженные силы украины