Сбор помощи для жителей Курской области организовали в Астрахани
© РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области | Перейти в медиабанкПоврежденное здание в городе Суджи после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ)
Поврежденное здание в городе Суджи после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ)
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг - РИА Новости. Сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Курской области организовали в Астрахани, сообщает администрация губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.
"По поручению секретаря регионального отделения "Единой России", губернатора Игоря Бабушкина к отправке готовится гуманитарный груз для пострадавших от массированной атаки ВСУ на курское приграничье", - говорится в сообщении.
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Сбор помощи будет проходить с 8 по 12 августа в штабе общественной поддержки.
"Наш приоритет - безопасность и благополучие людей, поэтому партийный актив совместно с "Молодой Гвардией Единой России" будут оказывать необходимую помощь населению", - приводятся в сообщении слова руководителя регионального исполкома партии Кирилла Каюкова.
Отмечается, что наибольший спрос наблюдается на воду, детские товары, подушки, одеяла, средства гигиены, туалетные принадлежности, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия, дезинфицирующие средства, продукты длительного хранения, а также на стиральные машины, холодильники, микроволновые печи.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что во вторник в 05:30 (мск) подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.