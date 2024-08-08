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Тульская область направила гуманитарную помощь курянам - РИА Новости, 08.08.2024
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Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
11:57 08.08.2024 (обновлено: 12:28 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/pomosch-1964882709.html
Тульская область направила гуманитарную помощь курянам
Тульская область направила гуманитарную помощь курянам - РИА Новости, 08.08.2024
Тульская область направила гуманитарную помощь курянам
По инициативе врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева вместе с жителями региона направлена в четверг гуманитарная помощь курянам, сообщает... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T11:57
2024-08-08T12:28
курская область
валерий герасимов
сво
гуманитарная помощь
тульская область
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. По инициативе врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева вместе с жителями региона направлена в четверг гуманитарная помощь курянам, сообщает пресс-служба регионального правительства. В состав груза вошли питьевая вода, продукты питания, средства гигиены, электрооборудование, раскладные кровати, спальные принадлежности и другое. Общий объем - свыше 30 тонн. "По поручению врио губернатора Дмитрия Миляева правительство Тульской области находится в постоянном контакте с Курском для оказания помощи. Сейчас мы собрали все самое необходимое для жителей приграничных населенных пунктов. И такую работу продолжим", - сказал заместитель министра по региональной безопасности Тульской области Анатолий Максиков, его слова приводит пресс-служба. 7 августа состоялось внеочередное заседание оперативного штаба региона. Тульская область выразила готовность направить в Курск автомобили скорой медицинской помощи и донорскую кровь, разместить пострадавших в медучреждениях Тулы. Также регион готов в самое ближайшее время принять у себя порядка 500 жителей Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитым, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
https://ria.ru/20240802/milyaev-1963710348.html
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курская область, валерий герасимов, сво, гуманитарная помощь
Курская область, Валерий Герасимов, СВО, Гуманитарная помощь, Тульская область

Тульская область направила гуманитарную помощь курянам

© Фото : Правительство Тульской областиТульская область направила гуманитарную помощь курянам
Тульская область направила гуманитарную помощь курянам - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : Правительство Тульской области
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. По инициативе врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева вместе с жителями региона направлена в четверг гуманитарная помощь курянам, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В состав груза вошли питьевая вода, продукты питания, средства гигиены, электрооборудование, раскладные кровати, спальные принадлежности и другое. Общий объем - свыше 30 тонн.
© Фото : Правительство Тульской областиТульская область направила гуманитарную помощь курянам
Тульская область направила гуманитарную помощь курянам
Тульская область направила гуманитарную помощь курянам
© Фото : Правительство Тульской области
1 из 2
© Фото : Правительство Тульской областиТульская область направила гуманитарную помощь курянам
Тульская область направила гуманитарную помощь курянам
Тульская область направила гуманитарную помощь курянам
© Фото : Правительство Тульской области
2 из 2
Тульская область направила гуманитарную помощь курянам
© Фото : Правительство Тульской области
1 из 2
Тульская область направила гуманитарную помощь курянам
© Фото : Правительство Тульской области
2 из 2
"По поручению врио губернатора Дмитрия Миляева правительство Тульской области находится в постоянном контакте с Курском для оказания помощи. Сейчас мы собрали все самое необходимое для жителей приграничных населенных пунктов. И такую работу продолжим", - сказал заместитель министра по региональной безопасности Тульской области Анатолий Максиков, его слова приводит пресс-служба.
7 августа состоялось внеочередное заседание оперативного штаба региона. Тульская область выразила готовность направить в Курск автомобили скорой медицинской помощи и донорскую кровь, разместить пострадавших в медучреждениях Тулы. Также регион готов в самое ближайшее время принять у себя порядка 500 жителей Курской области.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитым, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Миляев: храбрость и выдержка помогают десантникам выполнять сложные задачи
2 августа, 15:40
 
Тульская областьКурская областьВалерий ГерасимовСВОГуманитарная помощь
 
 
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