https://ria.ru/20240808/pomosch-1964882709.html

Тульская область направила гуманитарную помощь курянам

Тульская область направила гуманитарную помощь курянам - РИА Новости, 08.08.2024

Тульская область направила гуманитарную помощь курянам

По инициативе врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева вместе с жителями региона направлена в четверг гуманитарная помощь курянам, сообщает... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T11:57

2024-08-08T11:57

2024-08-08T12:28

курская область

валерий герасимов

сво

гуманитарная помощь

тульская область

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. По инициативе врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева вместе с жителями региона направлена в четверг гуманитарная помощь курянам, сообщает пресс-служба регионального правительства. В состав груза вошли питьевая вода, продукты питания, средства гигиены, электрооборудование, раскладные кровати, спальные принадлежности и другое. Общий объем - свыше 30 тонн. "По поручению врио губернатора Дмитрия Миляева правительство Тульской области находится в постоянном контакте с Курском для оказания помощи. Сейчас мы собрали все самое необходимое для жителей приграничных населенных пунктов. И такую работу продолжим", - сказал заместитель министра по региональной безопасности Тульской области Анатолий Максиков, его слова приводит пресс-служба. 7 августа состоялось внеочередное заседание оперативного штаба региона. Тульская область выразила готовность направить в Курск автомобили скорой медицинской помощи и донорскую кровь, разместить пострадавших в медучреждениях Тулы. Также регион готов в самое ближайшее время принять у себя порядка 500 жителей Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитым, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.

https://ria.ru/20240802/milyaev-1963710348.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

курская область, валерий герасимов, сво, гуманитарная помощь