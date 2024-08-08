Тульская область направила гуманитарную помощь курянам
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. По инициативе врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева вместе с жителями региона направлена в четверг гуманитарная помощь курянам, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В состав груза вошли питьевая вода, продукты питания, средства гигиены, электрооборудование, раскладные кровати, спальные принадлежности и другое. Общий объем - свыше 30 тонн.
"По поручению врио губернатора Дмитрия Миляева правительство Тульской области находится в постоянном контакте с Курском для оказания помощи. Сейчас мы собрали все самое необходимое для жителей приграничных населенных пунктов. И такую работу продолжим", - сказал заместитель министра по региональной безопасности Тульской области Анатолий Максиков, его слова приводит пресс-служба.
7 августа состоялось внеочередное заседание оперативного штаба региона. Тульская область выразила готовность направить в Курск автомобили скорой медицинской помощи и донорскую кровь, разместить пострадавших в медучреждениях Тулы. Также регион готов в самое ближайшее время принять у себя порядка 500 жителей Курской области.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитым, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.