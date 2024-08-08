https://ria.ru/20240808/polyanskiy-1965010922.html

Запад оправдывает атаки ВСУ на Курскую область, заявил Полянский

Запад оправдывает атаки ВСУ на Курскую область, заявил Полянский - РИА Новости, 08.08.2024

Запад оправдывает атаки ВСУ на Курскую область, заявил Полянский

Западные покровители хунты Владимира Зеленского "фактически оправдывают" террористические действия Киева в Курской области, заявил первый заместитель постпреда... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T18:13

2024-08-08T18:13

2024-08-08T19:02

специальная военная операция на украине

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ООН, 8 авг - РИА Новости. Западные покровители хунты Владимира Зеленского "фактически оправдывают" террористические действия Киева в Курской области, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Западные покровители хунты Зеленского ее террористические действия не только не критикуют, но и фактически оправдывают. Настоящая террористическая смычка", - сказал Полянский на заседании СБ ООН.Как отметил российский дипломат, киевские военные при нападении на Курскую область "действуют так же, как 80 лет назад их немецко-фашистские предшественники, которым они сейчас поклоняются"."Их ждет такой же бесславный конец", - подчеркнул зампостпреда РФ.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240807/gosdep-1964763845.html

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в мире, курская область, россия, дмитрий полянский, оон, вооруженные силы украины, запад