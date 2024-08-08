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Запад оправдывает атаки ВСУ на Курскую область, заявил Полянский - РИА Новости, 08.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:13 08.08.2024 (обновлено: 19:02 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/polyanskiy-1965010922.html
Запад оправдывает атаки ВСУ на Курскую область, заявил Полянский
Запад оправдывает атаки ВСУ на Курскую область, заявил Полянский - РИА Новости, 08.08.2024
Запад оправдывает атаки ВСУ на Курскую область, заявил Полянский
Западные покровители хунты Владимира Зеленского "фактически оправдывают" террористические действия Киева в Курской области, заявил первый заместитель постпреда... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T18:13
2024-08-08T19:02
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
россия
дмитрий полянский
оон
вооруженные силы украины
запад
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ООН, 8 авг - РИА Новости. Западные покровители хунты Владимира Зеленского "фактически оправдывают" террористические действия Киева в Курской области, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Западные покровители хунты Зеленского ее террористические действия не только не критикуют, но и фактически оправдывают. Настоящая террористическая смычка", - сказал Полянский на заседании СБ ООН.Как отметил российский дипломат, киевские военные при нападении на Курскую область "действуют так же, как 80 лет назад их немецко-фашистские предшественники, которым они сейчас поклоняются"."Их ждет такой же бесславный конец", - подчеркнул зампостпреда РФ.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240807/gosdep-1964763845.html
https://ria.ru/20240808/evrokomissiya-1964936999.html
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в мире, курская область, россия, дмитрий полянский, оон, вооруженные силы украины, запад
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Россия, Дмитрий Полянский, ООН, Вооруженные силы Украины, Запад
Запад оправдывает атаки ВСУ на Курскую область, заявил Полянский

Полянский: Запад оправдывает террористические действия Киева в Курской области

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 8 авг - РИА Новости. Западные покровители хунты Владимира Зеленского "фактически оправдывают" террористические действия Киева в Курской области, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Западные покровители хунты Зеленского ее террористические действия не только не критикуют, но и фактически оправдывают. Настоящая террористическая смычка", - сказал Полянский на заседании СБ ООН.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Госдеп назвал атаку ВСУ на Курскую область суверенным решением Украины
7 августа, 20:47
Как отметил российский дипломат, киевские военные при нападении на Курскую область "действуют так же, как 80 лет назад их немецко-фашистские предшественники, которым они сейчас поклоняются".
"Их ждет такой же бесславный конец", - подчеркнул зампостпреда РФ.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Пожар на месте атаки БПЛА со стороны ВСУ на территорию завода в Коренево Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
В ЕК попытались оправдать нападение ВСУ на Курскую область
Вчера, 14:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьРоссияДмитрий ПолянскийООНВооруженные силы УкраиныЗапад
 
 
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