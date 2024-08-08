Запад оправдывает атаки ВСУ на Курскую область, заявил Полянский
Полянский: Запад оправдывает террористические действия Киева в Курской области
© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
ООН, 8 авг - РИА Новости. Западные покровители хунты Владимира Зеленского "фактически оправдывают" террористические действия Киева в Курской области, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Западные покровители хунты Зеленского ее террористические действия не только не критикуют, но и фактически оправдывают. Настоящая террористическая смычка", - сказал Полянский на заседании СБ ООН.
Как отметил российский дипломат, киевские военные при нападении на Курскую область "действуют так же, как 80 лет назад их немецко-фашистские предшественники, которым они сейчас поклоняются".
"Их ждет такой же бесславный конец", - подчеркнул зампостпреда РФ.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.