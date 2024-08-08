https://ria.ru/20240808/poezda-1965053861.html

РЖД назначили дополнительные поезда между Курском и Москвой

РЖД назначили дополнительные поезда между Курском и Москвой - РИА Новости, 08.08.2024

РЖД назначили дополнительные поезда между Курском и Москвой

Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) назначил два дополнительных поезда между Курском и Москвой, а также одну "Ласточку" для обеспечения спроса на... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T21:35

2024-08-08T21:35

2024-08-08T21:35

москва

россия

курск

валерий герасимов

владимир путин

светлана петренко

вооруженные силы украины

ржд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730743719_0:199:2797:1772_1920x0_80_0_0_0191198ef89084339d3a5bff6a6d86f8.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) назначил два дополнительных поезда между Курском и Москвой, а также одну "Ласточку" для обеспечения спроса на пассажирские перевозки, стоимость на проезд во всех допсоставах будет фиксированной, сообщили в компании. "Для обеспечения спроса на пассажирские перевозки РЖД назначены дополнительные поезда между Курском и Москвой… Поезд №743 "Ласточка" Курск — Москва отправлением 9 августа из Москвы и 10 августа из Курска проследует 10-вагонным составом (вместо 5-вагонного). Билеты на дополнительные поезда из Курска в продаже. Цены на них фиксированные", - говорится в сообщении. Между Москвой и Курском будет курсировать поезда № 205/206 отправлением из Курска 9 августа в 3.09 и прибытием в Москву в 15.40, а также № 235/236 отправлением с 9 по 14 августа из Москвы в 21.05 и из Курска в 20.20. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240808/ataka-1964955840.html

https://ria.ru/20240808/mzhd-1964927207.html

москва

россия

курск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, россия, курск, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины, ржд