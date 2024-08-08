Рейтинг@Mail.ru
РЖД назначили дополнительные поезда между Курском и Москвой - РИА Новости, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:35 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/poezda-1965053861.html
РЖД назначили дополнительные поезда между Курском и Москвой
РЖД назначили дополнительные поезда между Курском и Москвой - РИА Новости, 08.08.2024
РЖД назначили дополнительные поезда между Курском и Москвой
Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) назначил два дополнительных поезда между Курском и Москвой, а также одну "Ласточку" для обеспечения спроса на... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T21:35
2024-08-08T21:35
москва
россия
курск
валерий герасимов
владимир путин
светлана петренко
вооруженные силы украины
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730743719_0:199:2797:1772_1920x0_80_0_0_0191198ef89084339d3a5bff6a6d86f8.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) назначил два дополнительных поезда между Курском и Москвой, а также одну "Ласточку" для обеспечения спроса на пассажирские перевозки, стоимость на проезд во всех допсоставах будет фиксированной, сообщили в компании. "Для обеспечения спроса на пассажирские перевозки РЖД назначены дополнительные поезда между Курском и Москвой… Поезд №743 "Ласточка" Курск — Москва отправлением 9 августа из Москвы и 10 августа из Курска проследует 10-вагонным составом (вместо 5-вагонного). Билеты на дополнительные поезда из Курска в продаже. Цены на них фиксированные", - говорится в сообщении. Между Москвой и Курском будет курсировать поезда № 205/206 отправлением из Курска 9 августа в 3.09 и прибытием в Москву в 15.40, а также № 235/236 отправлением с 9 по 14 августа из Москвы в 21.05 и из Курска в 20.20. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240808/ataka-1964955840.html
https://ria.ru/20240808/mzhd-1964927207.html
москва
россия
курск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730743719_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_743b464c2e0d2316405e3a8e98132f93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, курск, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины, ржд
Москва, Россия, Курск, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, РЖД
РЖД назначили дополнительные поезда между Курском и Москвой

РЖД назначили два дополнительных поезда и "Ласточку" между Курском и Москвой

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСкоростной поезд "Ласточка"
Скоростной поезд Ласточка - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Скоростной поезд "Ласточка". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) назначил два дополнительных поезда между Курском и Москвой, а также одну "Ласточку" для обеспечения спроса на пассажирские перевозки, стоимость на проезд во всех допсоставах будет фиксированной, сообщили в компании.
"Для обеспечения спроса на пассажирские перевозки РЖД назначены дополнительные поезда между Курском и Москвой… Поезд №743 "Ласточка" Курск — Москва отправлением 9 августа из Москвы и 10 августа из Курска проследует 10-вагонным составом (вместо 5-вагонного). Билеты на дополнительные поезда из Курска в продаже. Цены на них фиксированные", - говорится в сообщении.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
На Западе раскрыли, зачем Киев атаковал Курскую область
Вчера, 15:51
Между Москвой и Курском будет курсировать поезда № 205/206 отправлением из Курска 9 августа в 3.09 и прибытием в Москву в 15.40, а также № 235/236 отправлением с 9 по 14 августа из Москвы в 21.05 и из Курска в 20.20.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Поезд у платформы - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
В МЖД рассказали о ситуации с поездами в Курской области
Вчера, 14:17
 
МоскваРоссияКурскВалерий ГерасимовВладимир ПутинСветлана ПетренкоВооруженные силы УкраиныРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала