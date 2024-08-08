https://ria.ru/20240808/poezd-1964969457.html

После ЧП с поездом под Волгоградом в больнице остаются трое пострадавших

После ЧП с поездом под Волгоградом в больнице остаются трое пострадавших - РИА Новости, 08.08.2024

После ЧП с поездом под Волгоградом в больнице остаются трое пострадавших

Три человека остаются в больнице после ЧП с пассажирским поездом в Волгоградской области, сообщает в четверг администрация региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T16:30

2024-08-08T16:30

2024-08-08T16:30

происшествия

волгоградская область

котельниково

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962754505_0:225:2924:1869_1920x0_80_0_0_be282f27366aafb38ce774eb6f099b15.jpg

ВОЛГОГРАД, 8 авг - РИА Новости. Три человека остаются в больнице после ЧП с пассажирским поездом в Волгоградской области, сообщает в четверг администрация региона в своем Telegram-канале. "В больнице №25 продолжают лечение трое пострадавших в результате столкновения поезда и грузовика. Состояние пациенток 54, 31, 43 лет оценивается как средней степени тяжести", - говорится в сообщении властей. В понедельник 29 июля на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей.

https://ria.ru/20240729/poezd-1962700692.html

волгоградская область

котельниково

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, волгоградская область, котельниково, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, россия