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После ЧП с поездом под Волгоградом в больнице остаются трое пострадавших
После ЧП с поездом под Волгоградом в больнице остаются трое пострадавших - РИА Новости, 08.08.2024
После ЧП с поездом под Волгоградом в больнице остаются трое пострадавших
Три человека остаются в больнице после ЧП с пассажирским поездом в Волгоградской области, сообщает в четверг администрация региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T16:30
2024-08-08T16:30
2024-08-08T16:30
происшествия
волгоградская область
котельниково
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
россия
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ВОЛГОГРАД, 8 авг - РИА Новости. Три человека остаются в больнице после ЧП с пассажирским поездом в Волгоградской области, сообщает в четверг администрация региона в своем Telegram-канале. "В больнице №25 продолжают лечение трое пострадавших в результате столкновения поезда и грузовика. Состояние пациенток 54, 31, 43 лет оценивается как средней степени тяжести", - говорится в сообщении властей. В понедельник 29 июля на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей.
https://ria.ru/20240729/poezd-1962700692.html
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происшествия, волгоградская область, котельниково, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, россия
Происшествия, Волгоградская область, Котельниково, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом, Россия
После ЧП с поездом под Волгоградом в больнице остаются трое пострадавших
Три человека остаются в больнице после ЧП с поездом в Волгоградской области