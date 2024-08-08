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После ЧП с поездом под Волгоградом в больнице остаются трое пострадавших - РИА Новости, 08.08.2024
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16:30 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/poezd-1964969457.html
После ЧП с поездом под Волгоградом в больнице остаются трое пострадавших
После ЧП с поездом под Волгоградом в больнице остаются трое пострадавших - РИА Новости, 08.08.2024
После ЧП с поездом под Волгоградом в больнице остаются трое пострадавших
Три человека остаются в больнице после ЧП с пассажирским поездом в Волгоградской области, сообщает в четверг администрация региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T16:30
2024-08-08T16:30
происшествия
волгоградская область
котельниково
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
россия
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ВОЛГОГРАД, 8 авг - РИА Новости. Три человека остаются в больнице после ЧП с пассажирским поездом в Волгоградской области, сообщает в четверг администрация региона в своем Telegram-канале. "В больнице №25 продолжают лечение трое пострадавших в результате столкновения поезда и грузовика. Состояние пациенток 54, 31, 43 лет оценивается как средней степени тяжести", - говорится в сообщении властей. В понедельник 29 июля на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей.
https://ria.ru/20240729/poezd-1962700692.html
волгоградская область
котельниково
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происшествия, волгоградская область, котельниково, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, россия
Происшествия, Волгоградская область, Котельниково, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом, Россия
После ЧП с поездом под Волгоградом в больнице остаются трое пострадавших

Три человека остаются в больнице после ЧП с поездом в Волгоградской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМашины скорой помощи на месте схода с рельсов пассажирского состава "Казань-Адлер" в Котельниковском районе Волгоградской области
Машины скорой помощи на месте схода с рельсов пассажирского состава Казань-Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости
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Машины скорой помощи на месте схода с рельсов пассажирского состава "Казань-Адлер" в Котельниковском районе Волгоградской области. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 8 авг - РИА Новости. Три человека остаются в больнице после ЧП с пассажирским поездом в Волгоградской области, сообщает в четверг администрация региона в своем Telegram-канале.
"В больнице №25 продолжают лечение трое пострадавших в результате столкновения поезда и грузовика. Состояние пациенток 54, 31, 43 лет оценивается как средней степени тяжести", - говорится в сообщении властей.
В понедельник 29 июля на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей.
Работа спасателей на месте схода поезда - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
В Волгоградской области на месте ЧП с поездом работают 22 бригады медиков
29 июля, 14:30
 
ПроисшествияВолгоградская областьКотельниковоСход пассажирского поезда с рельсов под ВолгоградомРоссия
 
 
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