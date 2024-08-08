https://ria.ru/20240808/podrobnosti-1964963458.html

СМИ раскрыли подробности подготовки теракта на концерте Тейлор Свифт

СМИ раскрыли подробности подготовки теракта на концерте Тейлор Свифт - РИА Новости, 08.08.2024

СМИ раскрыли подробности подготовки теракта на концерте Тейлор Свифт

Девятнадцатилетний подозреваемый в подготовке теракта во время одного из концертов Тейлор Свифт в Вене планировать въехать в толпу фанатов певицы у стадиона,... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T16:15

2024-08-08T16:15

2024-08-08T16:15

культура

вена

тейлор свифт (певица)

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ВЕНА, 8 авг - РИА Новости. Девятнадцатилетний подозреваемый в подготовке теракта во время одного из концертов Тейлор Свифт в Вене планировать въехать в толпу фанатов певицы у стадиона, сообщила австрийская газета Kurier. Концерты Тейлор Свифт в рамках турне Eras должны были пройти в Вене 8, 9 и 10 августа на стадионе Ernst Happel. Представитель полиции Вены Герхард Пюрстль ранее уточнял, что на каждом из предстоящих концертов Свифт в Вене ожидалось до 65 тысяч зрителей. Кроме того, по его словам, за пределами стадиона могли собраться еще около 15-20 тысяч фанатов артистки. "Молодой австриец с северомакедонскими корнями, очевидно, нацелился на 20 тысяч фанатов, которые находились бы у стадиона Эрнста Хаппеля во время концерта. Он хотел на скорости врезаться в радостных поклонников Свифт на автомобиле с синими маячками", - пишет издание. Кроме того, по данным газеты, террорист планировал использовать для атаки ножи и мачете, а также взрывчатку. По информации издания, конструкция бомбы была хорошо продумана, а химикаты для нее мужчина украл на рабочем месте. Ранее австрийский организатор мероприятий Barracuda Music информировал, что три предстоящих концерта Свифт в Вене отменены после сообщений силовиков о планировавшемся теракте. МВД республики в среду сообщило журналистам, что в австрийском городе Терниц был задержан 19-летний австриец, которого подозревают в планировании теракта во время крупного мероприятия в Вене, в тот же день произошли еще задержания в рамках этого же дела.

https://ria.ru/20240804/sledstvie-1963929617.html

https://ria.ru/20240710/svift-1958754360.html

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вена, тейлор свифт (певица), в мире