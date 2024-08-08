https://ria.ru/20240808/podlodka-1964799691.html

На выставке "Армия-2024" впервые представят неатомную подлодку

На выставке "Армия-2024" впервые представят неатомную подлодку - РИА Новости, 08.08.2024

На выставке "Армия-2024" впервые представят неатомную подлодку

Центральное конструкторское бюро "Рубин" впервые представит на выставке "Армия-2024" неатомную подводную лодку морской зоны "Амур 950" с вертикальными пусковыми РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T03:02

2024-08-08T03:02

2024-08-08T03:02

безопасность

россия

кубинка

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Центральное конструкторское бюро "Рубин" впервые представит на выставке "Армия-2024" неатомную подводную лодку морской зоны "Амур 950" с вертикальными пусковыми установками ракет, сообщили РИА Новости в компании. ЦКБ "Рубин" является главным в РФ разработчиком стратегических атомных подводных субмарин, неатомных многоцелевых подлодок и подводных аппаратов. Выставка "Армия-2024" пройдет с 12 по 18 августа в подмосковной Кубинке. "На выставке "Армия-2024" конструкторское бюро представит неатомную подводную лодку морской зоны "Амур 950" с вертикальными пусковыми установками. Фактически это морская плавбатарея, способная нанести мощный залповый упреждающий удар по кораблям и береговой инфраструктуре противника", - говорится в сообщении. Малошумность и гидроакустика, обеспечивающая высокую осведомленность, делают подводную лодку чрезвычайно подходящей для разведки и скрытого наблюдения. В ЦКБ особо отмечают, что большой опыт создания подводных лодок с вертикальными пусковыми установками имеет промышленность только четырех стран, включая Россию. Эта технология включает множество нюансов: прочный корпус с ракетными шахтами иначе воспринимает давление воды, крышки шахт и их приводы должны надежно работать в самых разных условиях, возникающих на протяжении всего срока службы лодки. Необходимы система ввода данных в ракету, система выброса ракеты из шахты, система удержания лодки при стрельбе и множество других. Кроме того, нужно создать береговую инфраструктуру, обеспечивающую хранение, проверки, погрузку и выгрузку ракет. АО "ЦКБ "Рубин" и вся его кооперация в силу регулярного строительства атомных кораблей имеет и развивает все необходимые технологии и может предложить их заказчику. Автономность в 30 суток позволяет "Амуру 950" действовать на удалении до 1000 миль от берега. Скорость полного подводного хода – 20 узлов. Экипаж – 19 человек. Водоизмещение лодки – около тысячи тонн. В силу небольшого водоизмещения подлодки и технических решений, отработанных ЦКБ "Рубин" при создании третьего и четвертого поколений неатомных подводных лодок, "Амур 950" хорошо подходит как базовая платформа для проектирования национальных подводных лодок по требованиям ВМС заказчика, отметили в бюро.

https://ria.ru/20240422/razrabotchik-1941410875.html

https://ria.ru/20230922/podlodka-1897918632.html

https://ria.ru/20230922/drony-1897954234.html

россия

кубинка

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безопасность, россия, кубинка