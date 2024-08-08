Житель Курской области рассказал, как нашел Поддубного после ранения
Раненого военкора Поддубного нашел житель Курской области
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Житель Курской области Николай Рыльский в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, как нашел военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного после ранения, он был весь в крови и в обгоревшей одежде.
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"(Поддубный - ред.) был ранен, обожжен. На нём обгоревшая одежда. Весь в крови. Я его постоянно просил что-то говорить, держать голову, не отключаться, не засыпать. Передал я ребятам его", - сказал Рыльский.
В свою очередь волонтер, оказывавший помощь Поддубному, рассказал, что журналист после ранения вёл себя по-мужски, разговаривал и не поддавался панике.
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"Он с нами всё это время разговаривал, вёл себя конкретно по-мужски, никаких криков, что ему больно, страшно, ничего такого не было. Держался, с нами разговаривал, без суеты, без паники. Всё, что попросил у нас, - это связаться с его женой и сказать, что с ним всё хорошо", - отметил участник Добровольческой народной дружины города Курчатова Андрей Евтеев.
"(Звукооператор ВГТРК Станислав Еловский - ред.) открыл пассажирскую (дверь - ред.), я открыл водительскую. Оттуда пламя просто, как доменная печь. Мы подумали, что всё уже. Потому что она перевернулась. На сиденьях передних никого не было. Я подумал, что, перевернувшись, машина переместила тело куда-то. То есть - в принципе выжить невозможно", - рассказал оператор ВГТРК Рубен Миробов в эфире телеканала "Россия 1".
Он и звукооператор Станислав Еловский сначала подумали, что Поддубный сгорел в машине, так как та изнутри вся полыхала.
"Она внутри вся полыхает. Вообще", - подтвердил Еловский.
Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести Поддубного в Москву. Утром 8 августа врачи сообщали, что у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала. В четверг военкора доставили на лечение в НИИ имени Склифосовского.