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Житель Курской области рассказал, как нашел Поддубного после ранения - РИА Новости, 08.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:30 08.08.2024 (обновлено: 23:21 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1965053155.html
Житель Курской области рассказал, как нашел Поддубного после ранения
Житель Курской области рассказал, как нашел Поддубного после ранения - РИА Новости, 08.08.2024
Житель Курской области рассказал, как нашел Поддубного после ранения
Житель Курской области Николай Рыльский в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, как нашел военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного после ранения, он... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T21:30
2024-08-08T23:21
специальная военная операция на украине
евгений поддубный
родион мирошник
вгтрк
курская область
ранение военкора поддубного в курской области
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Житель Курской области Николай Рыльский в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, как нашел военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного после ранения, он был весь в крови и в обгоревшей одежде. "(Поддубный - ред.) был ранен, обожжен. На нём обгоревшая одежда. Весь в крови. Я его постоянно просил что-то говорить, держать голову, не отключаться, не засыпать. Передал я ребятам его", - сказал Рыльский. В свою очередь волонтер, оказывавший помощь Поддубному, рассказал, что журналист после ранения вёл себя по-мужски, разговаривал и не поддавался панике. "Он с нами всё это время разговаривал, вёл себя конкретно по-мужски, никаких криков, что ему больно, страшно, ничего такого не было. Держался, с нами разговаривал, без суеты, без паники. Всё, что попросил у нас, - это связаться с его женой и сказать, что с ним всё хорошо", - отметил участник Добровольческой народной дружины города Курчатова Андрей Евтеев. "(Звукооператор ВГТРК Станислав Еловский - ред.) открыл пассажирскую (дверь - ред.), я открыл водительскую. Оттуда пламя просто, как доменная печь. Мы подумали, что всё уже. Потому что она перевернулась. На сиденьях передних никого не было. Я подумал, что, перевернувшись, машина переместила тело куда-то. То есть - в принципе выжить невозможно", - рассказал оператор ВГТРК Рубен Миробов в эфире телеканала "Россия 1". Он и звукооператор Станислав Еловский сначала подумали, что Поддубный сгорел в машине, так как та изнутри вся полыхала. "Она внутри вся полыхает. Вообще", - подтвердил Еловский. Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести Поддубного в Москву. Утром 8 августа врачи сообщали, что у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала. В четверг военкора доставили на лечение в НИИ имени Склифосовского.
https://ria.ru/20240808/pokushenie-1964999003.html
https://ria.ru/20240808/poddubnyj-1964794130.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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60
Репортаж Евгения Поддубного в эфире телеканала "Россия 1" 7 августа
Репортаж Евгения Поддубного в эфире телеканала "Россия 1" 7 августа
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евгений поддубный, родион мирошник, вгтрк, курская область, ранение военкора поддубного в курской области
Специальная военная операция на Украине, Евгений Поддубный, Родион Мирошник, ВГТРК, Курская область, Ранение военкора Поддубного в Курской области
Житель Курской области рассказал, как нашел Поддубного после ранения

Раненого военкора Поддубного нашел житель Курской области

© Московская медицина/TelegramВоенкора ВГТРК Евгения Поддубного доставили в Склиф
Военкора ВГТРК Евгения Поддубного доставили в Склиф - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Московская медицина/Telegram
Военкора ВГТРК Евгения Поддубного доставили в Склиф
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Житель Курской области Николай Рыльский в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, как нашел военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного после ранения, он был весь в крови и в обгоревшей одежде.
«
"(Поддубный - ред.) был ранен, обожжен. На нём обгоревшая одежда. Весь в крови. Я его постоянно просил что-то говорить, держать голову, не отключаться, не засыпать. Передал я ребятам его", - сказал Рыльский.
Военкор Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
В Сирии назвали цель покушения Киева на военкора Поддубного
Вчера, 17:26
В свою очередь волонтер, оказывавший помощь Поддубному, рассказал, что журналист после ранения вёл себя по-мужски, разговаривал и не поддавался панике.
«
"Он с нами всё это время разговаривал, вёл себя конкретно по-мужски, никаких криков, что ему больно, страшно, ничего такого не было. Держался, с нами разговаривал, без суеты, без паники. Всё, что попросил у нас, - это связаться с его женой и сказать, что с ним всё хорошо", - отметил участник Добровольческой народной дружины города Курчатова Андрей Евтеев.
"(Звукооператор ВГТРК Станислав Еловский - ред.) открыл пассажирскую (дверь - ред.), я открыл водительскую. Оттуда пламя просто, как доменная печь. Мы подумали, что всё уже. Потому что она перевернулась. На сиденьях передних никого не было. Я подумал, что, перевернувшись, машина переместила тело куда-то. То есть - в принципе выжить невозможно", - рассказал оператор ВГТРК Рубен Миробов в эфире телеканала "Россия 1".
Он и звукооператор Станислав Еловский сначала подумали, что Поддубный сгорел в машине, так как та изнутри вся полыхала.
"Она внутри вся полыхает. Вообще", - подтвердил Еловский.
Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести Поддубного в Москву. Утром 8 августа врачи сообщали, что у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала. В четверг военкора доставили на лечение в НИИ имени Склифосовского.
Военный журналист телеканала Россия-24, специальный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный (в центре) оказывает первую медицинскую помощь пострадавшему военнослужащему на одной из улиц в районе бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала
Вчера, 01:14
 
Специальная военная операция на УкраинеЕвгений ПоддубныйРодион МирошникВГТРККурская областьРанение военкора Поддубного в Курской области
 
 
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