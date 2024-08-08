https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1965053155.html

Житель Курской области рассказал, как нашел Поддубного после ранения

Житель Курской области рассказал, как нашел Поддубного после ранения - РИА Новости, 08.08.2024

Житель Курской области рассказал, как нашел Поддубного после ранения

Житель Курской области Николай Рыльский в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, как нашел военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного после ранения, он... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T21:30

2024-08-08T21:30

2024-08-08T23:21

специальная военная операция на украине

евгений поддубный

родион мирошник

вгтрк

курская область

ранение военкора поддубного в курской области

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Житель Курской области Николай Рыльский в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, как нашел военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного после ранения, он был весь в крови и в обгоревшей одежде. "(Поддубный - ред.) был ранен, обожжен. На нём обгоревшая одежда. Весь в крови. Я его постоянно просил что-то говорить, держать голову, не отключаться, не засыпать. Передал я ребятам его", - сказал Рыльский. В свою очередь волонтер, оказывавший помощь Поддубному, рассказал, что журналист после ранения вёл себя по-мужски, разговаривал и не поддавался панике. "Он с нами всё это время разговаривал, вёл себя конкретно по-мужски, никаких криков, что ему больно, страшно, ничего такого не было. Держался, с нами разговаривал, без суеты, без паники. Всё, что попросил у нас, - это связаться с его женой и сказать, что с ним всё хорошо", - отметил участник Добровольческой народной дружины города Курчатова Андрей Евтеев. "(Звукооператор ВГТРК Станислав Еловский - ред.) открыл пассажирскую (дверь - ред.), я открыл водительскую. Оттуда пламя просто, как доменная печь. Мы подумали, что всё уже. Потому что она перевернулась. На сиденьях передних никого не было. Я подумал, что, перевернувшись, машина переместила тело куда-то. То есть - в принципе выжить невозможно", - рассказал оператор ВГТРК Рубен Миробов в эфире телеканала "Россия 1". Он и звукооператор Станислав Еловский сначала подумали, что Поддубный сгорел в машине, так как та изнутри вся полыхала. "Она внутри вся полыхает. Вообще", - подтвердил Еловский. Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести Поддубного в Москву. Утром 8 августа врачи сообщали, что у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала. В четверг военкора доставили на лечение в НИИ имени Склифосовского.

https://ria.ru/20240808/pokushenie-1964999003.html

https://ria.ru/20240808/poddubnyj-1964794130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Репортаж Евгения Поддубного в эфире телеканала "Россия 1" 7 августа Репортаж Евгения Поддубного в эфире телеканала "Россия 1" 7 августа 2024-08-08T21:30 true PT0M51S

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евгений поддубный, родион мирошник, вгтрк, курская область, ранение военкора поддубного в курской области