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МИД потребовал от организаций отреагировать на покушение на Поддубного - РИА Новости, 08.08.2024
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17:10 08.08.2024 (обновлено: 17:11 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964993499.html
МИД потребовал от организаций отреагировать на покушение на Поддубного
МИД потребовал от организаций отреагировать на покушение на Поддубного - РИА Новости, 08.08.2024
МИД потребовал от организаций отреагировать на покушение на Поддубного
Москва требует от международных организаций реакции и осуждения попытки покушения на военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного и напоминает, что... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T17:10
2024-08-08T17:11
в мире
москва
россия
мария захарова
евгений поддубный
вгтрк
ранение военкора поддубного в курской области
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Москва требует от международных организаций реакции и осуждения попытки покушения на военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного и напоминает, что журналисты приравнены к гражданскому населению и пользуются защитой от нападений, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. "В соответствии с Женевскими конвенциями 1949 года и Дополнительным протоколом I журналисты приравнены к гражданскому населению и пользуются защитой от нападений. Несоблюдение этих норм представляет собой серьезное нарушение режимом Зеленского международного гуманитарного права. Требуем от профильных международных организаций незамедлительной реакции и решительного осуждения террористической деятельности бандеровского режима", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД. Она подчеркнула, что боевики террористического режима Зеленского ведут настоящую охоту на российских представителей СМИ и военкоров, чьи репортажи являются документальным свидетельством зверств украинских вооруженных формирований против мирных граждан. Официальный представитель МИД РФ также выразила уверенность, что виновные в посягательстве на жизнь российского журналиста понесут неотвратимое наказание.
https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964828813.html
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в мире, москва, россия, мария захарова, евгений поддубный, вгтрк, ранение военкора поддубного в курской области
В мире, Москва, Россия, Мария Захарова, Евгений Поддубный, ВГТРК, Ранение военкора Поддубного в Курской области
МИД потребовал от организаций отреагировать на покушение на Поддубного

МИД призвал международные организации осудить покушение на журналиста Поддубного

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЕвгений Поддубный
Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Евгений Поддубный. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Москва требует от международных организаций реакции и осуждения попытки покушения на военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного и напоминает, что журналисты приравнены к гражданскому населению и пользуются защитой от нападений, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"В соответствии с Женевскими конвенциями 1949 года и Дополнительным протоколом I журналисты приравнены к гражданскому населению и пользуются защитой от нападений. Несоблюдение этих норм представляет собой серьезное нарушение режимом Зеленского международного гуманитарного права. Требуем от профильных международных организаций незамедлительной реакции и решительного осуждения террористической деятельности бандеровского режима", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД.
Комментарий военкора Евгения Поддубного из больницы - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Поддубный дал первый комментарий после ранения
Вчера, 09:26
Она подчеркнула, что боевики террористического режима Зеленского ведут настоящую охоту на российских представителей СМИ и военкоров, чьи репортажи являются документальным свидетельством зверств украинских вооруженных формирований против мирных граждан.
Официальный представитель МИД РФ также выразила уверенность, что виновные в посягательстве на жизнь российского журналиста понесут неотвратимое наказание.
Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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В миреМоскваРоссияМария ЗахароваЕвгений ПоддубныйВГТРКРанение военкора Поддубного в Курской области
 
 
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