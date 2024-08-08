https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964929397.html

Мирошник раскритиковал молчание представителя ОБСЕ об атаке на Поддубного

Мирошник раскритиковал молчание представителя ОБСЕ об атаке на Поддубного - РИА Новости, 08.08.2024

Мирошник раскритиковал молчание представителя ОБСЕ об атаке на Поддубного

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро проигнорировала ранение военкора ВГТРК Евгения Поддубного в результате атаки беспилотника ВСУ, как и... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T14:26

2024-08-08T14:26

2024-08-08T14:26

в мире

евгений поддубный

тереза рибейру

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вгтрк

обсе

россия

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро проигнорировала ранение военкора ВГТРК Евгения Поддубного в результате атаки беспилотника ВСУ, как и прошлые атаки Киева на российских журналистов, заявил в эфире телеканала "Россия 1" посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. "Та же Тереза Рибейро не сказала ни слова... С начала года больше 10 репортёров получили ранения в зоне военных действий. Ни по одному из них представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ не сказал ни слова. Вот она оценка, вот результат, вот действия той стороны, когда они следят, они исключительно одноглазые. Они смотрят только в одну сторону, они совершенно не видят, что происходит с их стороны, никоим образом не собираются никак оценивать", - сказал он. Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.

https://ria.ru/20240808/poddubnyj-1964927653.html

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в мире, евгений поддубный, тереза рибейру, родион мирошник, вгтрк, обсе, россия