https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964918937.html
Военкор "Комсомольской правды" рассказал о состоянии Поддубного
Военкор "Комсомольской правды" рассказал о состоянии Поддубного - РИА Новости, 08.08.2024
Военкор "Комсомольской правды" рассказал о состоянии Поддубного
Угрозы жизни военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного нет, внутренние органы целы, журналист не теряет присутствие духа и передает привет членам... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T13:46
2024-08-08T13:46
2024-08-08T13:46
евгений поддубный
родион мирошник
вгтрк
происшествия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Угрозы жизни военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного нет, внутренние органы целы, журналист не теряет присутствие духа и передает привет членам съемочной группы, сообщил военкор "Комсомольской правды" Александр Коц в эфире программы "60 минут". "Давайте его анамнез будут рассказывать либо врачи, либо родные, но насколько я понимаю, угрозы жизни нет, внутренние органы целы, в общем, будет теперь выглядеть еще брутальнее, чем раньше, еще более мощно. Еще серьезнее будет злить врага своим лицом - лицом российской военной журналистики, коим Евгенич и является", - заявил Коц. Также Коц рассказал, что Поддубный при встрече с ним не терял чувство юмора и передавал привет коллегам из съемочной группы. "Вчера, когда я увидел его в палате, я понял, что это тот самый Поддубный. Он не терял присутствие духа. Он демонстрировал наличие, несмотря на обстановку, чувства юмора", - сказал Коц. Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву. Утром 8 августа врачи сообщали, что у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.
https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964828813.html
https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964815446.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений поддубный, родион мирошник, вгтрк, происшествия
Евгений Поддубный, Родион Мирошник, ВГТРК, Происшествия
Военкор "Комсомольской правды" рассказал о состоянии Поддубного
Военкор Коц: угрозы жизни журналиста Поддубного нет, внутренние органы целы
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости.
Угрозы жизни военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного нет, внутренние органы целы, журналист не теряет присутствие духа и передает привет членам съемочной группы, сообщил военкор "Комсомольской правды" Александр Коц в эфире программы "60 минут"
.
"Давайте его анамнез будут рассказывать либо врачи, либо родные, но насколько я понимаю, угрозы жизни нет, внутренние органы целы, в общем, будет теперь выглядеть еще брутальнее, чем раньше, еще более мощно. Еще серьезнее будет злить врага своим лицом - лицом российской военной журналистики, коим Евгенич и является", - заявил Коц.
Также Коц рассказал, что Поддубный при встрече с ним не терял чувство юмора и передавал привет коллегам из съемочной группы.
"Вчера, когда я увидел его в палате, я понял, что это тот самый Поддубный. Он не терял присутствие духа. Он демонстрировал наличие, несмотря на обстановку, чувства юмора", - сказал Коц.
Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву. Утром 8 августа врачи сообщали, что у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК
не пострадала.