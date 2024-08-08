https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964918937.html

Военкор "Комсомольской правды" рассказал о состоянии Поддубного

Военкор "Комсомольской правды" рассказал о состоянии Поддубного - РИА Новости, 08.08.2024

Военкор "Комсомольской правды" рассказал о состоянии Поддубного

Угрозы жизни военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного нет, внутренние органы целы, журналист не теряет присутствие духа и передает привет членам... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T13:46

2024-08-08T13:46

2024-08-08T13:46

евгений поддубный

родион мирошник

вгтрк

происшествия

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Угрозы жизни военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного нет, внутренние органы целы, журналист не теряет присутствие духа и передает привет членам съемочной группы, сообщил военкор "Комсомольской правды" Александр Коц в эфире программы "60 минут". "Давайте его анамнез будут рассказывать либо врачи, либо родные, но насколько я понимаю, угрозы жизни нет, внутренние органы целы, в общем, будет теперь выглядеть еще брутальнее, чем раньше, еще более мощно. Еще серьезнее будет злить врага своим лицом - лицом российской военной журналистики, коим Евгенич и является", - заявил Коц. Также Коц рассказал, что Поддубный при встрече с ним не терял чувство юмора и передавал привет коллегам из съемочной группы. "Вчера, когда я увидел его в палате, я понял, что это тот самый Поддубный. Он не терял присутствие духа. Он демонстрировал наличие, несмотря на обстановку, чувства юмора", - сказал Коц. Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву. Утром 8 августа врачи сообщали, что у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.

https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964828813.html

https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964815446.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

евгений поддубный, родион мирошник, вгтрк, происшествия