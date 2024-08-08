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Военкор "Комсомольской правды" рассказал о состоянии Поддубного - РИА Новости, 08.08.2024
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13:46 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964918937.html
Военкор "Комсомольской правды" рассказал о состоянии Поддубного
Военкор "Комсомольской правды" рассказал о состоянии Поддубного - РИА Новости, 08.08.2024
Военкор "Комсомольской правды" рассказал о состоянии Поддубного
Угрозы жизни военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного нет, внутренние органы целы, журналист не теряет присутствие духа и передает привет членам... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T13:46
2024-08-08T13:46
евгений поддубный
родион мирошник
вгтрк
происшествия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Угрозы жизни военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного нет, внутренние органы целы, журналист не теряет присутствие духа и передает привет членам съемочной группы, сообщил военкор "Комсомольской правды" Александр Коц в эфире программы "60 минут". "Давайте его анамнез будут рассказывать либо врачи, либо родные, но насколько я понимаю, угрозы жизни нет, внутренние органы целы, в общем, будет теперь выглядеть еще брутальнее, чем раньше, еще более мощно. Еще серьезнее будет злить врага своим лицом - лицом российской военной журналистики, коим Евгенич и является", - заявил Коц. Также Коц рассказал, что Поддубный при встрече с ним не терял чувство юмора и передавал привет коллегам из съемочной группы. "Вчера, когда я увидел его в палате, я понял, что это тот самый Поддубный. Он не терял присутствие духа. Он демонстрировал наличие, несмотря на обстановку, чувства юмора", - сказал Коц. Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву. Утром 8 августа врачи сообщали, что у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.
https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964828813.html
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евгений поддубный, родион мирошник, вгтрк, происшествия
Евгений Поддубный, Родион Мирошник, ВГТРК, Происшествия
Военкор "Комсомольской правды" рассказал о состоянии Поддубного

Военкор Коц: угрозы жизни журналиста Поддубного нет, внутренние органы целы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкТележурналист ВГТРК, координатор "Русской гуманитарной миссии" в Сирии Евгений Поддубный на открытии выставки "Cирия. Фотохроники войны" в Государственной Думе РФ
Тележурналист ВГТРК, координатор Русской гуманитарной миссии в Сирии Евгений Поддубный на открытии выставки Cирия. Фотохроники войны в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Тележурналист ВГТРК, координатор "Русской гуманитарной миссии" в Сирии Евгений Поддубный на открытии выставки "Cирия. Фотохроники войны" в Государственной Думе РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Угрозы жизни военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного нет, внутренние органы целы, журналист не теряет присутствие духа и передает привет членам съемочной группы, сообщил военкор "Комсомольской правды" Александр Коц в эфире программы "60 минут".
"Давайте его анамнез будут рассказывать либо врачи, либо родные, но насколько я понимаю, угрозы жизни нет, внутренние органы целы, в общем, будет теперь выглядеть еще брутальнее, чем раньше, еще более мощно. Еще серьезнее будет злить врага своим лицом - лицом российской военной журналистики, коим Евгенич и является", - заявил Коц.
Комментарий военкора Евгения Поддубного из больницы - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Поддубный дал первый комментарий после ранения
Вчера, 09:26
Также Коц рассказал, что Поддубный при встрече с ним не терял чувство юмора и передавал привет коллегам из съемочной группы.
"Вчера, когда я увидел его в палате, я понял, что это тот самый Поддубный. Он не терял присутствие духа. Он демонстрировал наличие, несмотря на обстановку, чувства юмора", - сказал Коц.
Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву. Утром 8 августа врачи сообщали, что у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.
Лауреат российской телевизионной премии ТЭФИ-2016 в номинации Репортер / оператор репортажа (проект Освобождение Пальмиры) тележурналист ВГТРК Евгений Поддубный после церемонии награждения - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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Евгений ПоддубныйРодион МирошникВГТРКПроисшествия
 
 
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