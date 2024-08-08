https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964918251.html

Военкора Поддубного диагностируют в НИИ имени Склифосовского

Военкора Поддубного диагностируют в НИИ имени Склифосовского - РИА Новости, 08.08.2024

Военкора Поддубного диагностируют в НИИ имени Склифосовского

Раненого военкора ВГТРК Евгения Поддубного сейчас диагностируют в НИИ имени Склифосовского в Москве, как будут понятны диагнозы, составят и план лечения,... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T13:42

2024-08-08T13:42

2024-08-08T13:42

россия

курская область

киев

евгений поддубный

сергей петриков

валерий герасимов

вооруженные силы украины

вгтрк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964771799_0:77:3076:1807_1920x0_80_0_0_466e4819786ac46f6e92e33e825c3538.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Раненого военкора ВГТРК Евгения Поддубного сейчас диагностируют в НИИ имени Склифосовского в Москве, как будут понятны диагнозы, составят и план лечения, сообщил директор НИИ им. Склифосовского Сергей Петриков на видео, опубликованном в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения."Мы сейчас находимся в процессе диагностики, соответственно, после этого будут точно понятны все диагнозы, и, соответственно, будет составлен план лечения", - сказал Петриков.Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву. Утром 8 августа врачи сообщали, что у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964828813.html

https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964863949.html

россия

курская область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, киев, евгений поддубный, сергей петриков, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вгтрк, происшествия