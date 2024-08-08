Военкора Поддубного диагностируют в НИИ имени Склифосовского
Раненого военкора Поддубного сейчас диагностируют в НИИ имени Склифосовского
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкЛауреат российской телевизионной премии "ТЭФИ 2016" в номинации "Репортер/оператор репортажа" (проект "Освобождение Пальмиры") тележурналист ВГТРК Евгений Поддубный после церемонии награждения
Лауреат российской телевизионной премии "ТЭФИ 2016" в номинации "Репортер/оператор репортажа" (проект "Освобождение Пальмиры") тележурналист ВГТРК Евгений Поддубный после церемонии награждения. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Раненого военкора ВГТРК Евгения Поддубного сейчас диагностируют в НИИ имени Склифосовского в Москве, как будут понятны диагнозы, составят и план лечения, сообщил директор НИИ им. Склифосовского Сергей Петриков на видео, опубликованном в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
"Мы сейчас находимся в процессе диагностики, соответственно, после этого будут точно понятны все диагнозы, и, соответственно, будет составлен план лечения", - сказал Петриков.
Поддубный дал первый комментарий после ранения
Вчера, 09:26
Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву. Утром 8 августа врачи сообщали, что у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.