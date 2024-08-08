https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964851467.html
Делягин извинился за сообщение о возможной гибели Поддубного
Делягин извинился за сообщение о возможной гибели Поддубного - РИА Новости, 08.08.2024
Делягин извинился за сообщение о возможной гибели Поддубного
Депутат ГД Михаил Делягин в своем Telegram-канале извинился перед военкором Евгением Поддубным и его родственниками за то, что сообщил накануне о возможной... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T10:32
2024-08-08T10:32
2024-08-08T10:32
курская область
украина
михаил делягин
евгений поддубный
валерий герасимов
вгтрк
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Депутат ГД Михаил Делягин в своем Telegram-канале извинился перед военкором Евгением Поддубным и его родственниками за то, что сообщил накануне о возможной смерти Поддубного во время атаки беспилотника ВСУ в Курской области. Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала. "Я совершил непростительную вещь и приношу глубочайшие извинения всем, я глубоко раскаиваюсь и приношу глубочайшие извинения всем, кого я минувшей ночью ввел в состояние шока, ужаса, прежде всего, разумеется, военкору Евгению Поддубному и его родственникам", - сказал Делягин в видеообращении. Делягин отметил, что ему накануне позвонил "человек, которому он доверяет, и этот человек сказал, что это случилось" - якобы погиб военкор Поддубный. "И я испугался... я сообщил эту информацию (в своем Telegram-канале) с указанием, что это сообщают", - добавил депутат. Парламентарий отметил, что сейчас он испытывает облегчение, так как Поддубный жив. "В данном случае я виноват, и я постараюсь в своей жизни эту вину загладить", - подчеркнул он. Накануне начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 мск подразделения ВСУ численностью до 1 тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение вглубь российской территории остановлено. Приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, а также 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков. Герасимов отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964828813.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, украина, михаил делягин, евгений поддубный, валерий герасимов, вгтрк, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, происшествия, ранение военкора поддубного в курской области
Курская область, Украина, Михаил Делягин, Евгений Поддубный, Валерий Герасимов, ВГТРК, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Происшествия, Ранение военкора Поддубного в Курской области
Делягин извинился за сообщение о возможной гибели Поддубного
Депутат Делягин извинился за сообщение о возможной гибели военкора Поддубного
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости.
Депутат ГД Михаил Делягин в своем Telegram-канале
извинился перед военкором Евгением Поддубным и его родственниками за то, что сообщил накануне о возможной смерти Поддубного во время атаки беспилотника ВСУ в Курской области.
Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК
не пострадала.
"Я совершил непростительную вещь и приношу глубочайшие извинения всем, я глубоко раскаиваюсь и приношу глубочайшие извинения всем, кого я минувшей ночью ввел в состояние шока, ужаса, прежде всего, разумеется, военкору Евгению Поддубному и его родственникам", - сказал Делягин в видеообращении.
Делягин отметил, что ему накануне позвонил "человек, которому он доверяет, и этот человек сказал, что это случилось" - якобы погиб военкор Поддубный. "И я испугался... я сообщил эту информацию (в своем Telegram-канале) с указанием, что это сообщают", - добавил депутат.
Парламентарий отметил, что сейчас он испытывает облегчение, так как Поддубный жив.
"В данном случае я виноват, и я постараюсь в своей жизни эту вину загладить", - подчеркнул он.
Накануне начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов
заявил, что 6 августа в 5.30 мск подразделения ВСУ
численностью до 1 тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области
, но их продвижение вглубь российской территории остановлено. Приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины
. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, а также 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков. Герасимов отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.