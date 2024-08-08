https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964843667.html

СК возбудил дело о покушении на убийство военкора Поддубного

СК возбудил дело о покушении на убийство военкора Поддубного - РИА Новости, 08.08.2024

СК возбудил дело о покушении на убийство военкора Поддубного

СК России возбудил дело о покушении на убийство и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста после атаки в Курской области на военкора Евгения... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T10:07

2024-08-08T10:07

2024-08-08T10:16

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

евгений поддубный

ранение военкора поддубного в курской области

вгтрк

светлана петренко

валерий герасимов

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. СК России возбудил дело о покушении на убийство и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста после атаки в Курской области на военкора Евгения Поддубного, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко."Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (части 3 статьи 30, статьи 105, статья 144 УК РФ)", - сказала она.Следователи принимают все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к покушению на Поддубного."В результате атаки вооруженных формирований Украины на Курскую область 7 августа получил ранение военный корреспондент, автор документальных фильмов и специальных репортажей ВГТРК Евгений Евгеньевич Поддубный. Несмотря на то, что представитель СМИ не имел при себе оружия и не принимал участие в боевых действиях, вооруженные формирования Украины определили его как законную цель для нанесения удара", - сказала Петренко.Петренко отметила, что благодаря оперативным действиям силовиков корреспондента удалось эвакуировать и доставить в больницу.Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.Накануне начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 мск подразделения ВСУ численностью до 1 тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение вглубь российской территории остановлено. Приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, а также 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков. Герасимов отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.

https://ria.ru/20240808/poddubnyj-1964834932.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, евгений поддубный, ранение военкора поддубного в курской области, вгтрк, светлана петренко, валерий герасимов, курская область, украина