Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дело о покушении на убийство военкора Поддубного - РИА Новости, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:07 08.08.2024 (обновлено: 10:16 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964843667.html
СК возбудил дело о покушении на убийство военкора Поддубного
СК возбудил дело о покушении на убийство военкора Поддубного - РИА Новости, 08.08.2024
СК возбудил дело о покушении на убийство военкора Поддубного
СК России возбудил дело о покушении на убийство и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста после атаки в Курской области на военкора Евгения... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T10:07
2024-08-08T10:16
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
евгений поддубный
ранение военкора поддубного в курской области
вгтрк
светлана петренко
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964890682_0:44:3045:1757_1920x0_80_0_0_8f6d45dd94d3945149faa6bd4341b12e.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. СК России возбудил дело о покушении на убийство и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста после атаки в Курской области на военкора Евгения Поддубного, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко."Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (части 3 статьи 30, статьи 105, статья 144 УК РФ)", - сказала она.Следователи принимают все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к покушению на Поддубного."В результате атаки вооруженных формирований Украины на Курскую область 7 августа получил ранение военный корреспондент, автор документальных фильмов и специальных репортажей ВГТРК Евгений Евгеньевич Поддубный. Несмотря на то, что представитель СМИ не имел при себе оружия и не принимал участие в боевых действиях, вооруженные формирования Украины определили его как законную цель для нанесения удара", - сказала Петренко.Петренко отметила, что благодаря оперативным действиям силовиков корреспондента удалось эвакуировать и доставить в больницу.Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.Накануне начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 мск подразделения ВСУ численностью до 1 тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение вглубь российской территории остановлено. Приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, а также 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков. Герасимов отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
https://ria.ru/20240808/poddubnyj-1964834932.html
https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964828813.html
курская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964890682_147:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_e6c0e512c5a31c684e52dc504a61f0b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, евгений поддубный, ранение военкора поддубного в курской области, вгтрк, светлана петренко, валерий герасимов, курская область, украина
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Евгений Поддубный, Ранение военкора Поддубного в Курской области, ВГТРК, Светлана Петренко, Валерий Герасимов, Курская область, Украина
СК возбудил дело о покушении на убийство военкора Поддубного

СК: следователи привлекут к ответственности причастных к покушению на Поддубного

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкТележурналист ВГТРК, координатор "Русской гуманитарной миссии" в Сирии Евгений Поддубный на открытии выставки "Cирия. Фотохроники войны" в Государственной Думе РФ
Тележурналист ВГТРК, координатор Русской гуманитарной миссии в Сирии Евгений Поддубный на открытии выставки Cирия. Фотохроники войны в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Тележурналист ВГТРК, координатор "Русской гуманитарной миссии" в Сирии Евгений Поддубный на открытии выставки "Cирия. Фотохроники войны" в Государственной Думе РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. СК России возбудил дело о покушении на убийство и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста после атаки в Курской области на военкора Евгения Поддубного, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (части 3 статьи 30, статьи 105, статья 144 УК РФ)", - сказала она.
Заведующий корреспондентским пунктом в Арабской Республике Египет (г.Каир) зарубежной корреспондентской сети ВГТРК службы корреспондентской сети ФГУП ВГТРК Евгений Поддубный на церемонии прощания с погибшим в зоне СВО военкором Известий Семеном Ереминым в МИЦ Известия - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Военкора Поддубного отправили в Москву для дальнейшего лечения
Вчера, 09:37
Следователи принимают все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к покушению на Поддубного.
«
"В результате атаки вооруженных формирований Украины на Курскую область 7 августа получил ранение военный корреспондент, автор документальных фильмов и специальных репортажей ВГТРК Евгений Евгеньевич Поддубный. Несмотря на то, что представитель СМИ не имел при себе оружия и не принимал участие в боевых действиях, вооруженные формирования Украины определили его как законную цель для нанесения удара", - сказала Петренко.
Петренко отметила, что благодаря оперативным действиям силовиков корреспондента удалось эвакуировать и доставить в больницу.
Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.
Накануне начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 мск подразделения ВСУ численностью до 1 тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение вглубь российской территории остановлено. Приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, а также 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков. Герасимов отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
Комментарий военкора Евгения Поддубного из больницы - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Поддубный дал первый комментарий после ранения
Вчера, 09:26
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныЕвгений ПоддубныйРанение военкора Поддубного в Курской областиВГТРКСветлана ПетренкоВалерий ГерасимовКурская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала