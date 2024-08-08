https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964838404.html

В Минздраве рассказали об эвакуации военкора Поддубного в Москву

В Минздраве рассказали об эвакуации военкора Поддубного в Москву - РИА Новости, 08.08.2024

В Минздраве рассказали об эвакуации военкора Поддубного в Москву

Военный корреспондент Евгений Поддубный находится в числе эвакуируемых из Курской области в медучреждения Москвы, его состояние тяжелое, но стабильное, сообщил... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T09:47

2024-08-08T09:47

2024-08-08T09:47

курская область

москва

украина

валерий герасимов

евгений поддубный

алексей кузнецов

вооруженные силы украины

вгтрк

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Военный корреспондент Евгений Поддубный находится в числе эвакуируемых из Курской области в медучреждения Москвы, его состояние тяжелое, но стабильное, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. "В числе эвакуируемых - журналист Евгений Поддубный. Его состояние тяжелое, но стабильное. Его жизнь вне опасности", - сказал Кузнецов журналистам. Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала. Накануне начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 мск подразделения ВСУ численностью до 1 тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение вглубь российской территории остановлено. Приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, а также 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков. Герасимов отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.

https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964828813.html

https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964815446.html

курская область

москва

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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