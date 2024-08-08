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В Минздраве рассказали об эвакуации военкора Поддубного в Москву - РИА Новости, 08.08.2024
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09:47 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964838404.html
В Минздраве рассказали об эвакуации военкора Поддубного в Москву
В Минздраве рассказали об эвакуации военкора Поддубного в Москву - РИА Новости, 08.08.2024
В Минздраве рассказали об эвакуации военкора Поддубного в Москву
Военный корреспондент Евгений Поддубный находится в числе эвакуируемых из Курской области в медучреждения Москвы, его состояние тяжелое, но стабильное, сообщил... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T09:47
2024-08-08T09:47
курская область
москва
украина
валерий герасимов
евгений поддубный
алексей кузнецов
вооруженные силы украины
вгтрк
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Военный корреспондент Евгений Поддубный находится в числе эвакуируемых из Курской области в медучреждения Москвы, его состояние тяжелое, но стабильное, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. "В числе эвакуируемых - журналист Евгений Поддубный. Его состояние тяжелое, но стабильное. Его жизнь вне опасности", - сказал Кузнецов журналистам. Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала. Накануне начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 мск подразделения ВСУ численностью до 1 тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение вглубь российской территории остановлено. Приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, а также 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков. Герасимов отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964828813.html
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курская область, москва, украина, валерий герасимов, евгений поддубный, алексей кузнецов, вооруженные силы украины, вгтрк, вооруженные силы рф, общество, ранение военкора поддубного в курской области
Курская область, Москва, Украина, Валерий Герасимов, Евгений Поддубный, Алексей Кузнецов, Вооруженные силы Украины, ВГТРК, Вооруженные силы РФ, Общество, Ранение военкора Поддубного в Курской области
В Минздраве рассказали об эвакуации военкора Поддубного в Москву

Минздрав: военкор Поддубный в числе эвакуируемых из Курской области в Москву

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВоенкор Евгений Поддубный
Военкор Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Военный корреспондент Евгений Поддубный находится в числе эвакуируемых из Курской области в медучреждения Москвы, его состояние тяжелое, но стабильное, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.
"В числе эвакуируемых - журналист Евгений Поддубный. Его состояние тяжелое, но стабильное. Его жизнь вне опасности", - сказал Кузнецов журналистам.
Комментарий военкора Евгения Поддубного из больницы - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Поддубный дал первый комментарий после ранения
Вчера, 09:26
Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.
Накануне начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 мск подразделения ВСУ численностью до 1 тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение вглубь российской территории остановлено. Приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, а также 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков. Герасимов отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
Лауреат российской телевизионной премии ТЭФИ-2016 в номинации Репортер / оператор репортажа (проект Освобождение Пальмиры) тележурналист ВГТРК Евгений Поддубный после церемонии награждения - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Врачи оценили состояние раненого военкора Поддубного как тяжелое
Вчера, 08:31
 
Курская областьМоскваУкраинаВалерий ГерасимовЕвгений ПоддубныйАлексей КузнецовВооруженные силы УкраиныВГТРКВооруженные силы РФОбществоРанение военкора Поддубного в Курской области
 
 
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