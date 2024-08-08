Рейтинг@Mail.ru
Поддубный дал первый комментарий после ранения - РИА Новости, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:26 08.08.2024 (обновлено: 10:25 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964828813.html
Поддубный дал первый комментарий после ранения
Поддубный дал первый комментарий после ранения - РИА Новости, 08.08.2024
Поддубный дал первый комментарий после ранения
Военкор Евгений Поддубный дал первый комментарий после ранения, его опубликовал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T09:26
2024-08-08T10:25
курская область
москва
ранение военкора поддубного в курской области
евгений поддубный
валерий герасимов
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
вгтрк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964847556_0:183:2993:1866_1920x0_80_0_0_4892ef2ff5ff2037c754d210929a6fb7.jpg
БЕЛГОРОД, 8 авг — РИА Новости. Военкор Евгений Поддубный дал первый комментарий после ранения, его опубликовал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале."Военкор Евгений Поддубный передает всем привет из Курской больницы: "Все будет хорошо. Прекрасные врачи. В общем, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете. Я за вас всегда тоже переживаю. Мы обязательно победим. Победа будет за нами! Все хорошо", — написал он.Смирнов добавил, что после того, как состояние журналиста стабилизировали курские врачи, его отправили в Москву для дальнейшего лечения.Накануне в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию Курской областной больницы, где провели все необходимые исследования и назначили курс лечения.Сопровождавшая журналиста съемочная группа ВГТРК не пострадала.Евгений Поддубный — российский военный корреспондент, автор документальных фильмов и специальных репортажей. За свою карьеру, стартовавшую во время второй чеченской кампании, он побывал практически во всех горячих точках мира: от Сирии и Афганистана до Ирака и Цхинвала. Руководил аналитической программой, координировал гуманитарную миссию в Сирии и возглавлял одно из подразделений ВГТРК. С начала специальной военной операции на Украине активно работал в зоне конфликта.
https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964815446.html
https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964804438.html
курская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Комментарий военкора Евгения Поддубного из больницы
Врио губернатора Курской области опубликовал первый комментарий военкора Евгения Поддубного из больницы. Все будет хорошо. Прекрасные врачи. В общем, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете. Я за вас всегда тоже переживаю. Мы обязательно победим. Победа будет за нами! Все хорошо Также врио главы региона сообщил, что корреспондента отправили в Москву для дальнейшего лечения.
2024-08-08T09:26
true
PT0M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964847556_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_8161567342e0c9f51f40d3c414f1bdac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, москва, ранение военкора поддубного в курской области, евгений поддубный, валерий герасимов, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, вгтрк, вооруженные силы рф
Курская область, Москва, Ранение военкора Поддубного в Курской области, Евгений Поддубный, Валерий Герасимов, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины, ВГТРК, Вооруженные силы РФ
Поддубный дал первый комментарий после ранения

Врио губернатора Курской области опубликовал комментарий Поддубного из больницы

Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 8 авг — РИА Новости. Военкор Евгений Поддубный дал первый комментарий после ранения, его опубликовал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале.
"Военкор Евгений Поддубный передает всем привет из Курской больницы: "Все будет хорошо. Прекрасные врачи. В общем, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете. Я за вас всегда тоже переживаю. Мы обязательно победим. Победа будет за нами! Все хорошо", — написал он.
Лауреат российской телевизионной премии ТЭФИ-2016 в номинации Репортер / оператор репортажа (проект Освобождение Пальмиры) тележурналист ВГТРК Евгений Поддубный после церемонии награждения - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Врачи оценили состояние раненого военкора Поддубного как тяжелое
Вчера, 08:31
Смирнов добавил, что после того, как состояние журналиста стабилизировали курские врачи, его отправили в Москву для дальнейшего лечения.
Накануне в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию Курской областной больницы, где провели все необходимые исследования и назначили курс лечения.
Сопровождавшая журналиста съемочная группа ВГТРК не пострадала.
Евгений Поддубный — российский военный корреспондент, автор документальных фильмов и специальных репортажей. За свою карьеру, стартовавшую во время второй чеченской кампании, он побывал практически во всех горячих точках мира: от Сирии и Афганистана до Ирака и Цхинвала. Руководил аналитической программой, координировал гуманитарную миссию в Сирии и возглавлял одно из подразделений ВГТРК. С начала специальной военной операции на Украине активно работал в зоне конфликта.
Заведующий корреспондентским пунктом в Арабской Республике Египет (г.Каир) зарубежной корреспондентской сети ВГТРК службы корреспондентской сети ФГУП ВГТРК Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Военкора Поддубного после тяжелого ранения направят в Москву
Вчера, 04:40
 
Курская областьМоскваРанение военкора Поддубного в Курской областиЕвгений ПоддубныйВалерий ГерасимовАлексей Смирнов (политик)Вооруженные силы УкраиныВГТРКВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала