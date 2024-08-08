https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964828813.html
Поддубный дал первый комментарий после ранения
Поддубный дал первый комментарий после ранения - РИА Новости, 08.08.2024
Поддубный дал первый комментарий после ранения
Военкор Евгений Поддубный дал первый комментарий после ранения, его опубликовал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T09:26
2024-08-08T09:26
2024-08-08T10:25
курская область
москва
ранение военкора поддубного в курской области
евгений поддубный
валерий герасимов
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 8 авг — РИА Новости. Военкор Евгений Поддубный дал первый комментарий после ранения, его опубликовал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале."Военкор Евгений Поддубный передает всем привет из Курской больницы: "Все будет хорошо. Прекрасные врачи. В общем, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете. Я за вас всегда тоже переживаю. Мы обязательно победим. Победа будет за нами! Все хорошо", — написал он.Смирнов добавил, что после того, как состояние журналиста стабилизировали курские врачи, его отправили в Москву для дальнейшего лечения.Накануне в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию Курской областной больницы, где провели все необходимые исследования и назначили курс лечения.Сопровождавшая журналиста съемочная группа ВГТРК не пострадала.Евгений Поддубный — российский военный корреспондент, автор документальных фильмов и специальных репортажей. За свою карьеру, стартовавшую во время второй чеченской кампании, он побывал практически во всех горячих точках мира: от Сирии и Афганистана до Ирака и Цхинвала. Руководил аналитической программой, координировал гуманитарную миссию в Сирии и возглавлял одно из подразделений ВГТРК. С начала специальной военной операции на Украине активно работал в зоне конфликта.
https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964815446.html
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Комментарий военкора Евгения Поддубного из больницы
Врио губернатора Курской области опубликовал первый комментарий военкора Евгения Поддубного из больницы. Все будет хорошо. Прекрасные врачи. В общем, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете. Я за вас всегда тоже переживаю. Мы обязательно победим. Победа будет за нами! Все хорошо
Также врио главы региона сообщил, что корреспондента отправили в Москву для дальнейшего лечения.
2024-08-08T09:26
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PT0M17S
РИА Новости
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курская область, москва, ранение военкора поддубного в курской области, евгений поддубный, валерий герасимов, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, вгтрк, вооруженные силы рф
Курская область, Москва, Ранение военкора Поддубного в Курской области, Евгений Поддубный, Валерий Герасимов, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины, ВГТРК, Вооруженные силы РФ
Поддубный дал первый комментарий после ранения
Врио губернатора Курской области опубликовал комментарий Поддубного из больницы