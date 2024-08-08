Рейтинг@Mail.ru
Врачи оценили состояние раненого военкора Поддубного как тяжелое - РИА Новости, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:31 08.08.2024 (обновлено: 09:50 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964815446.html
Врачи оценили состояние раненого военкора Поддубного как тяжелое
Врачи оценили состояние раненого военкора Поддубного как тяжелое - РИА Новости, 08.08.2024
Врачи оценили состояние раненого военкора Поддубного как тяжелое
Состояние военного корреспондента Евгения Поддубного, накануне получившего ранение в Курской области, тяжелое, сообщили в ВГТРК со ссылкой на врача. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T08:31
2024-08-08T09:50
курская область
евгений поддубный
вгтрк
происшествия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964771799_0:77:3076:1807_1920x0_80_0_0_466e4819786ac46f6e92e33e825c3538.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Состояние военного корреспондента Евгения Поддубного, накануне получившего ранение в Курской области, тяжелое, сообщили в ВГТРК со ссылкой на врача."Тяжелое состояние. Там тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета", — сказал врач.Накануне в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию Курской областной больницы, где провели все необходимые исследования и назначили курс лечения. Журналиста отправят в московскую клинику. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.Евгений Поддубный — российский военный корреспондент, автор документальных фильмов и специальных репортажей. За свою карьеру, стартовавшую во время второй чеченской кампании, он побывал практически во всех горячих точках мира: от Сирии и Афганистана до Ирака и Цхинвала. Руководил аналитической программой, координировал гуманитарную миссию в Сирии и возглавлял одно из подразделений ВГТРК. С начала специальной военной операции на Украине активно работал в зоне конфликта.
https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964804438.html
https://ria.ru/20240808/poddubnyj-1964794130.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964771799_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_1b678564a2307ffc26ce6e762b77fb0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, евгений поддубный, вгтрк, происшествия, вооруженные силы украины
Курская область, Евгений Поддубный, ВГТРК, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Врачи оценили состояние раненого военкора Поддубного как тяжелое

ВГТРК: состояние получившего ранение корреспондента Евгения Поддубного тяжелое

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкЛауреат российской телевизионной премии "ТЭФИ-2016" в номинации "Репортер / оператор репортажа" (проект "Освобождение Пальмиры") тележурналист ВГТРК Евгений Поддубный после церемонии награждения
Лауреат российской телевизионной премии ТЭФИ-2016 в номинации Репортер / оператор репортажа (проект Освобождение Пальмиры) тележурналист ВГТРК Евгений Поддубный после церемонии награждения - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Лауреат российской телевизионной премии "ТЭФИ-2016" в номинации "Репортер / оператор репортажа" (проект "Освобождение Пальмиры") тележурналист ВГТРК Евгений Поддубный после церемонии награждения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Состояние военного корреспондента Евгения Поддубного, накануне получившего ранение в Курской области, тяжелое, сообщили в ВГТРК со ссылкой на врача.
«
"Тяжелое состояние. Там тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета", — сказал врач.
Заведующий корреспондентским пунктом в Арабской Республике Египет (г.Каир) зарубежной корреспондентской сети ВГТРК службы корреспондентской сети ФГУП ВГТРК Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Военкора Поддубного после тяжелого ранения направят в Москву
Вчера, 04:40
Накануне в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию Курской областной больницы, где провели все необходимые исследования и назначили курс лечения. Журналиста отправят в московскую клинику.
Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.
Евгений Поддубный — российский военный корреспондент, автор документальных фильмов и специальных репортажей. За свою карьеру, стартовавшую во время второй чеченской кампании, он побывал практически во всех горячих точках мира: от Сирии и Афганистана до Ирака и Цхинвала. Руководил аналитической программой, координировал гуманитарную миссию в Сирии и возглавлял одно из подразделений ВГТРК. С начала специальной военной операции на Украине активно работал в зоне конфликта.
Военный журналист телеканала Россия-24, специальный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный (в центре) оказывает первую медицинскую помощь пострадавшему военнослужащему на одной из улиц в районе бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала
Вчера, 01:14
 
Курская областьЕвгений ПоддубныйВГТРКПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала