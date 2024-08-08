Врачи оценили состояние раненого военкора Поддубного как тяжелое
ВГТРК: состояние получившего ранение корреспондента Евгения Поддубного тяжелое
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкЛауреат российской телевизионной премии "ТЭФИ-2016" в номинации "Репортер / оператор репортажа" (проект "Освобождение Пальмиры") тележурналист ВГТРК Евгений Поддубный после церемонии награждения
Лауреат российской телевизионной премии "ТЭФИ-2016" в номинации "Репортер / оператор репортажа" (проект "Освобождение Пальмиры") тележурналист ВГТРК Евгений Поддубный после церемонии награждения. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Состояние военного корреспондента Евгения Поддубного, накануне получившего ранение в Курской области, тяжелое, сообщили в ВГТРК со ссылкой на врача.
«
"Тяжелое состояние. Там тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета", — сказал врач.
Накануне в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию Курской областной больницы, где провели все необходимые исследования и назначили курс лечения. Журналиста отправят в московскую клинику.
Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.
Евгений Поддубный — российский военный корреспондент, автор документальных фильмов и специальных репортажей. За свою карьеру, стартовавшую во время второй чеченской кампании, он побывал практически во всех горячих точках мира: от Сирии и Афганистана до Ирака и Цхинвала. Руководил аналитической программой, координировал гуманитарную миссию в Сирии и возглавлял одно из подразделений ВГТРК. С начала специальной военной операции на Украине активно работал в зоне конфликта.