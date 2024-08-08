https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964815446.html

Врачи оценили состояние раненого военкора Поддубного как тяжелое

Врачи оценили состояние раненого военкора Поддубного как тяжелое - РИА Новости, 08.08.2024

Врачи оценили состояние раненого военкора Поддубного как тяжелое

Состояние военного корреспондента Евгения Поддубного, накануне получившего ранение в Курской области, тяжелое, сообщили в ВГТРК со ссылкой на врача. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T08:31

2024-08-08T08:31

2024-08-08T09:50

курская область

евгений поддубный

вгтрк

происшествия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Состояние военного корреспондента Евгения Поддубного, накануне получившего ранение в Курской области, тяжелое, сообщили в ВГТРК со ссылкой на врача."Тяжелое состояние. Там тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета", — сказал врач.Накануне в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию Курской областной больницы, где провели все необходимые исследования и назначили курс лечения. Журналиста отправят в московскую клинику. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.Евгений Поддубный — российский военный корреспондент, автор документальных фильмов и специальных репортажей. За свою карьеру, стартовавшую во время второй чеченской кампании, он побывал практически во всех горячих точках мира: от Сирии и Афганистана до Ирака и Цхинвала. Руководил аналитической программой, координировал гуманитарную миссию в Сирии и возглавлял одно из подразделений ВГТРК. С начала специальной военной операции на Украине активно работал в зоне конфликта.

https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964804438.html

https://ria.ru/20240808/poddubnyj-1964794130.html

курская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, евгений поддубный, вгтрк, происшествия, вооруженные силы украины