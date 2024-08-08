https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964804438.html

Военкора Поддубного после тяжелого ранения направят в Москву

Военкора Поддубного после тяжелого ранения направят в Москву - РИА Новости, 08.08.2024

Военкора Поддубного после тяжелого ранения направят в Москву

Получившего ранение в Курской области военного корреспондента Евгения Поддубного направят в московскую клинику, сообщается в Telegram-канале "Вести". РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T04:40

2024-08-08T04:40

2024-08-08T04:51

курская область

вгтрк

евгений поддубный

ранение военкора поддубного в курской области

москва

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Получившего ранение в Курской области военного корреспондента Евгения Поддубного направят в московскую клинику, сообщается в Telegram-канале "Вести"."Получившего ранение военкора ВГТРК Евгения Поддубного направят в московскую клинику. В курской больнице, куда журналист поступил после атаки украинского дрона, провели все необходимые исследования, назначен курс лечения", — говорится в сообщении.Вечером 7 августа в СМИ и Telegram-каналах появлялись сообщения о гибели Поддубного.Позднее в Telegram-канале "Вестей разместили сообщение, что Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона. Как рассказали в эфире телеканала "Россия 24", машина военкора попала под обстрел ВСУ в приграничном районе, Поддубный получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию.

https://ria.ru/20240808/simonjan-1964790898.html

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