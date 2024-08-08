Военкора Поддубного после тяжелого ранения направят в Москву
ВГТРК: военкора Поддубного направят из Курской области на лечение в Москву
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаведующий корреспондентским пунктом в Арабской Республике Египет (г.Каир) зарубежной корреспондентской сети ВГТРК службы корреспондентской сети ФГУП "ВГТРК" Евгений Поддубный
Заведующий корреспондентским пунктом в Арабской Республике Египет (г.Каир) зарубежной корреспондентской сети ВГТРК службы корреспондентской сети ФГУП "ВГТРК" Евгений Поддубный . Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Получившего ранение в Курской области военного корреспондента Евгения Поддубного направят в московскую клинику, сообщается в Telegram-канале "Вести".
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"Получившего ранение военкора ВГТРК Евгения Поддубного направят в московскую клинику. В курской больнице, куда журналист поступил после атаки украинского дрона, провели все необходимые исследования, назначен курс лечения", — говорится в сообщении.
Вечером 7 августа в СМИ и Telegram-каналах появлялись сообщения о гибели Поддубного.
Позднее в Telegram-канале "Вестей разместили сообщение, что Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона. Как рассказали в эфире телеканала "Россия 24", машина военкора попала под обстрел ВСУ в приграничном районе, Поддубный получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию.
Евгений Поддубный — российский военный корреспондент, автор документальных фильмов и специальных репортажей. За свою карьеру, стартовавшую во время второй чеченской кампании, он побывал практически во всех горячих точках мира: от Сирии и Афганистана до Ирака и Цхинвала. Руководил аналитической программой, координировал гуманитарную миссию в Сирии и возглавлял одно из подразделений ВГТРК. С начала специальной военной операции на Украине активно работает в зоне конфликта.