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Военкора Поддубного после тяжелого ранения направят в Москву - РИА Новости, 08.08.2024
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04:40 08.08.2024 (обновлено: 04:51 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964804438.html
Военкора Поддубного после тяжелого ранения направят в Москву
Военкора Поддубного после тяжелого ранения направят в Москву - РИА Новости, 08.08.2024
Военкора Поддубного после тяжелого ранения направят в Москву
Получившего ранение в Курской области военного корреспондента Евгения Поддубного направят в московскую клинику, сообщается в Telegram-канале "Вести". РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T04:40
2024-08-08T04:51
курская область
вгтрк
евгений поддубный
ранение военкора поддубного в курской области
москва
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Получившего ранение в Курской области военного корреспондента Евгения Поддубного направят в московскую клинику, сообщается в Telegram-канале "Вести".&quot;Получившего ранение военкора ВГТРК Евгения Поддубного направят в московскую клинику. В курской больнице, куда журналист поступил после атаки украинского дрона, провели все необходимые исследования, назначен курс лечения&quot;, — говорится в сообщении.Вечером 7 августа в СМИ и Telegram-каналах появлялись сообщения о гибели Поддубного.Позднее в Telegram-канале "Вестей разместили сообщение, что Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона. Как рассказали в эфире телеканала "Россия 24", машина военкора попала под обстрел ВСУ в приграничном районе, Поддубный получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию.
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курская область, вгтрк, евгений поддубный, ранение военкора поддубного в курской области, москва, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, происшествия
Курская область, ВГТРК, Евгений Поддубный, Ранение военкора Поддубного в Курской области, Москва, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины, Происшествия
Военкора Поддубного после тяжелого ранения направят в Москву

ВГТРК: военкора Поддубного направят из Курской области на лечение в Москву

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаведующий корреспондентским пунктом в Арабской Республике Египет (г.Каир) зарубежной корреспондентской сети ВГТРК службы корреспондентской сети ФГУП "ВГТРК" Евгений Поддубный
Заведующий корреспондентским пунктом в Арабской Республике Египет (г.Каир) зарубежной корреспондентской сети ВГТРК службы корреспондентской сети ФГУП ВГТРК Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заведующий корреспондентским пунктом в Арабской Республике Египет (г.Каир) зарубежной корреспондентской сети ВГТРК службы корреспондентской сети ФГУП "ВГТРК" Евгений Поддубный . Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Получившего ранение в Курской области военного корреспондента Евгения Поддубного направят в московскую клинику, сообщается в Telegram-канале "Вести".
«

"Получившего ранение военкора ВГТРК Евгения Поддубного направят в московскую клинику. В курской больнице, куда журналист поступил после атаки украинского дрона, провели все необходимые исследования, назначен курс лечения", — говорится в сообщении.

Вечером 7 августа в СМИ и Telegram-каналах появлялись сообщения о гибели Поддубного.
Позднее в Telegram-канале "Вестей разместили сообщение, что Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона. Как рассказали в эфире телеканала "Россия 24", машина военкора попала под обстрел ВСУ в приграничном районе, Поддубный получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию.

Евгений Поддубный — российский военный корреспондент, автор документальных фильмов и специальных репортажей. За свою карьеру, стартовавшую во время второй чеченской кампании, он побывал практически во всех горячих точках мира: от Сирии и Афганистана до Ирака и Цхинвала. Руководил аналитической программой, координировал гуманитарную миссию в Сирии и возглавлял одно из подразделений ВГТРК. С начала специальной военной операции на Украине активно работает в зоне конфликта.

Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Симоньян пожелала корреспонденту ВГТРК Поддубному здоровья
00:45
 
Курская областьВГТРКЕвгений ПоддубныйРанение военкора Поддубного в Курской областиМоскваАлексей Смирнов (политик)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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