https://ria.ru/20240808/poddubnyj-1964954136.html

В Ливане назвали покушение Киева на Поддубного попыткой скрыть правду

В Ливане назвали покушение Киева на Поддубного попыткой скрыть правду - РИА Новости, 08.08.2024

В Ливане назвали покушение Киева на Поддубного попыткой скрыть правду

Покушение на военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного со стороны киевского режима является очередной попыткой скрыть от общественности правду о... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T15:46

2024-08-08T15:46

2024-08-08T16:23

специальная военная операция на украине

россия

курская область

евгений поддубный

родион мирошник

валерий герасимов

вооруженные силы украины

вгтрк

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БЕЙРУТ, 8 авг - РИА Новости. Покушение на военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного со стороны киевского режима является очередной попыткой скрыть от общественности правду о происходящем в зоне боевых действий, заявила в четверг РИА Новости глава профсоюза журналистов теле- и радиовещания Ливана Рандаля Джаббур. "Попытка убийства российского военного журналиста - это акт из целой серии покушений на журналистов со стороны стран или образований, которые боятся свободы слова и не хотят, чтобы передавалась реальная картина происходящего. Поэтому они бьют по корреспондентам, операторам и гражданским без разбора", - сказала Джаббур. Джаббур от имени профсоюза осудила покушение в Курске на российских журналистов и на военкора Поддубного, в частности. Она призвала мировое сообщество перейти к реальным действиям, чтобы препятствовать подобным преступлениям и обеспечить безопасность всех журналистов во всех местах их деятельности. "Убийство или даже притеснение какого-либо журналиста за его работу - это притеснение журналистики в целом и покушение на свободу слова где бы то ни было", - добавила Джаббур. Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву. Утром 8 августа врачи сообщали, что у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что во вторник в 05:30 (мск) подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964815446.html

https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964863949.html

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курская область

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Репортаж Евгения Поддубного в эфире телеканала "Россия 1" 7 августа Репортаж Евгения Поддубного в эфире телеканала "Россия 1" 7 августа 2024-08-08T15:46 true PT0M51S

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россия, курская область, евгений поддубный, родион мирошник, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вгтрк, ливан, ранение военкора поддубного в курской области