Рейтинг@Mail.ru
Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала - РИА Новости, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:14 08.08.2024 (обновлено: 02:52 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/poddubnyj-1964794130.html
Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала
Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала - РИА Новости, 08.08.2024
Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала
Сопровождавшая военного корреспондента Евгения Поддубного съемочная группа ВГТРК в порядке после атаки на него в Курской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T01:14
2024-08-08T02:52
происшествия
евгений поддубный
курская область
ранение военкора поддубного в курской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964771859_0:0:2987:1680_1920x0_80_0_0_4f2616f868c6f1a50234cd3659b1fab6.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Сопровождавшая военного корреспондента Евгения Поддубного съемочная группа ВГТРК в порядке после атаки на него в Курской области, сообщил РИА Новости звукооператор группы Станислав Еловский.Ведущий телеканала "Россия 24" ранее сообщил, что машина Поддубного попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения. Позже в приемной Курской областной больницы сообщили РИА Новости, что Поддубный поступил к ним, он жив. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что Поддубный пришёл в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц региона."Все ок", - сказал Еловский, отвечая на вопрос о состоянии съемочной группы.
https://ria.ru/20240807/poddubnyy-1964781993.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964771859_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_ff8f4e8a42478f34acab7500e39aead1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, евгений поддубный, курская область, ранение военкора поддубного в курской области
Происшествия, Евгений Поддубный, Курская область, Ранение военкора Поддубного в Курской области
Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала

Сотрудник: группа ВГТРК, сопровождавшая Поддубного в Курской области, в порядке

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВоенный журналист телеканала "Россия-24", специальный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный (в центре) оказывает первую медицинскую помощь пострадавшему военнослужащему на одной из улиц в районе бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска
Военный журналист телеканала Россия-24, специальный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный (в центре) оказывает первую медицинскую помощь пострадавшему военнослужащему на одной из улиц в районе бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Военный журналист телеканала "Россия-24", специальный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный (в центре) оказывает первую медицинскую помощь пострадавшему военнослужащему на одной из улиц в районе бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Сопровождавшая военного корреспондента Евгения Поддубного съемочная группа ВГТРК в порядке после атаки на него в Курской области, сообщил РИА Новости звукооператор группы Станислав Еловский.
Ведущий телеканала "Россия 24" ранее сообщил, что машина Поддубного попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения. Позже в приемной Курской областной больницы сообщили РИА Новости, что Поддубный поступил к ним, он жив. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что Поддубный пришёл в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц региона.
"Все ок", - сказал Еловский, отвечая на вопрос о состоянии съемочной группы.
Заведующий корреспондентским пунктом в Арабской Республике Египет (Каир) зарубежной корреспондентской сети ВГТРК службы корреспондентской сети ФГУП ВГТРК Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Военкор ВГТРК Поддубный поступил в курскую больницу
Вчера, 22:59
 
ПроисшествияЕвгений ПоддубныйКурская областьРанение военкора Поддубного в Курской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала