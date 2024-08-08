https://ria.ru/20240808/poddubnyj-1964794130.html
Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала
Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала - РИА Новости, 08.08.2024
Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала
Сопровождавшая военного корреспондента Евгения Поддубного съемочная группа ВГТРК в порядке после атаки на него в Курской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T01:14
2024-08-08T01:14
2024-08-08T02:52
происшествия
евгений поддубный
курская область
ранение военкора поддубного в курской области
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Сопровождавшая военного корреспондента Евгения Поддубного съемочная группа ВГТРК в порядке после атаки на него в Курской области, сообщил РИА Новости звукооператор группы Станислав Еловский.Ведущий телеканала "Россия 24" ранее сообщил, что машина Поддубного попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения. Позже в приемной Курской областной больницы сообщили РИА Новости, что Поддубный поступил к ним, он жив. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что Поддубный пришёл в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц региона."Все ок", - сказал Еловский, отвечая на вопрос о состоянии съемочной группы.
https://ria.ru/20240807/poddubnyy-1964781993.html
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РИА Новости
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происшествия, евгений поддубный, курская область, ранение военкора поддубного в курской области
Происшествия, Евгений Поддубный, Курская область, Ранение военкора Поддубного в Курской области
Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала
Сотрудник: группа ВГТРК, сопровождавшая Поддубного в Курской области, в порядке
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Сопровождавшая военного корреспондента Евгения Поддубного съемочная группа ВГТРК в порядке после атаки на него в Курской области, сообщил РИА Новости звукооператор группы Станислав Еловский.
Ведущий телеканала "Россия 24" ранее сообщил, что машина Поддубного попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения. Позже в приемной Курской областной больницы сообщили РИА Новости, что Поддубный поступил к ним, он жив. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что Поддубный пришёл в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц региона.
"Все ок", - сказал Еловский, отвечая на вопрос о состоянии съемочной группы.