https://ria.ru/20240808/poddubnyj-1964794130.html

Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала

Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала - РИА Новости, 08.08.2024

Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала

Сопровождавшая военного корреспондента Евгения Поддубного съемочная группа ВГТРК в порядке после атаки на него в Курской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T01:14

2024-08-08T01:14

2024-08-08T02:52

происшествия

евгений поддубный

курская область

ранение военкора поддубного в курской области

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Сопровождавшая военного корреспондента Евгения Поддубного съемочная группа ВГТРК в порядке после атаки на него в Курской области, сообщил РИА Новости звукооператор группы Станислав Еловский.Ведущий телеканала "Россия 24" ранее сообщил, что машина Поддубного попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения. Позже в приемной Курской областной больницы сообщили РИА Новости, что Поддубный поступил к ним, он жив. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что Поддубный пришёл в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц региона."Все ок", - сказал Еловский, отвечая на вопрос о состоянии съемочной группы.

https://ria.ru/20240807/poddubnyy-1964781993.html

курская область

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2024

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происшествия, евгений поддубный, курская область, ранение военкора поддубного в курской области