СМИ назвали военную поддержку Киева со стороны Японии и Южной Кореи ошибкой
Nikkei Asia: военная поддержка Киева со стороны Японии и Южной Кореи — ошибка
© iStock.com / Nataliia PylypchukПанорама города Киев
© iStock.com / Nataliia Pylypchuk
Панорама города Киев. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Продолжающаяся военная поддержка Украины со стороны Японии и Южной Кореи - ошибка, поскольку две страны должны перестать смотреть на Запад и сосредоточиться на собственных интересах, а не растрачивать ресурсы, рискуя поставить под угрозу собственную безопасность, пишет обозреватель издания Nikkei Asia.
«
"Независимо от обоснования, экономическая и военная поддержка Украины со стороны Токио и Сеула является ошибкой... Вместо того, чтобы предотвращать конфликт в Восточной Азии, постоянная помощь Украине делает Японию и Южную Корею более уязвимыми для военных угроз, поглощая ресурсы, необходимые обеим странам для укрепления собственной обороны", - написала в своей статье для издания старший научный сотрудник вашингтонского аналитического центра Defense Priorities Дженнифер Кавана.
Запад теряет мир
6 августа, 08:00
По мнению Каваны, "вместо того, чтобы смотреть на Запад", Япония и Южная Корея могли бы лучше гарантировать свою безопасность и предотвращать конфликт в своем регионе, инвестируя значительные средства в национальную и региональную оборону, "ограничивая помощь Украине дипломатической поддержкой".
Автор резюмирует, что сейчас настало время, когда Токио и Сеул должны пересмотреть приоритеты и поставить на первое место себя, а не Украину.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.