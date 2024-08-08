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СМИ назвали военную поддержку Киева со стороны Японии и Южной Кореи ошибкой - РИА Новости, 08.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:41 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/podderzhka-1964976227.html
СМИ назвали военную поддержку Киева со стороны Японии и Южной Кореи ошибкой
СМИ назвали военную поддержку Киева со стороны Японии и Южной Кореи ошибкой - РИА Новости, 08.08.2024
СМИ назвали военную поддержку Киева со стороны Японии и Южной Кореи ошибкой
Продолжающаяся военная поддержка Украины со стороны Японии и Южной Кореи - ошибка, поскольку две страны должны перестать смотреть на Запад и сосредоточиться на... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T16:41
2024-08-08T16:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
япония
южная корея
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Продолжающаяся военная поддержка Украины со стороны Японии и Южной Кореи - ошибка, поскольку две страны должны перестать смотреть на Запад и сосредоточиться на собственных интересах, а не растрачивать ресурсы, рискуя поставить под угрозу собственную безопасность, пишет обозреватель издания Nikkei Asia. "Независимо от обоснования, экономическая и военная поддержка Украины со стороны Токио и Сеула является ошибкой... Вместо того, чтобы предотвращать конфликт в Восточной Азии, постоянная помощь Украине делает Японию и Южную Корею более уязвимыми для военных угроз, поглощая ресурсы, необходимые обеим странам для укрепления собственной обороны", - написала в своей статье для издания старший научный сотрудник вашингтонского аналитического центра Defense Priorities Дженнифер Кавана. По мнению Каваны, "вместо того, чтобы смотреть на Запад", Япония и Южная Корея могли бы лучше гарантировать свою безопасность и предотвращать конфликт в своем регионе, инвестируя значительные средства в национальную и региональную оборону, "ограничивая помощь Украине дипломатической поддержкой". Автор резюмирует, что сейчас настало время, когда Токио и Сеул должны пересмотреть приоритеты и поставить на первое место себя, а не Украину. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240806/zapad-1964258602.html
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украина
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в мире, украина, япония, южная корея, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Япония, Южная Корея, Сергей Лавров, НАТО
СМИ назвали военную поддержку Киева со стороны Японии и Южной Кореи ошибкой

Nikkei Asia: военная поддержка Киева со стороны Японии и Южной Кореи — ошибка

© iStock.com / Nataliia PylypchukПанорама города Киев
Панорама города Киев - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© iStock.com / Nataliia Pylypchuk
Панорама города Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Продолжающаяся военная поддержка Украины со стороны Японии и Южной Кореи - ошибка, поскольку две страны должны перестать смотреть на Запад и сосредоточиться на собственных интересах, а не растрачивать ресурсы, рискуя поставить под угрозу собственную безопасность, пишет обозреватель издания Nikkei Asia.
«
"Независимо от обоснования, экономическая и военная поддержка Украины со стороны Токио и Сеула является ошибкой... Вместо того, чтобы предотвращать конфликт в Восточной Азии, постоянная помощь Украине делает Японию и Южную Корею более уязвимыми для военных угроз, поглощая ресурсы, необходимые обеим странам для укрепления собственной обороны", - написала в своей статье для издания старший научный сотрудник вашингтонского аналитического центра Defense Priorities Дженнифер Кавана.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Запад теряет мир
6 августа, 08:00
По мнению Каваны, "вместо того, чтобы смотреть на Запад", Япония и Южная Корея могли бы лучше гарантировать свою безопасность и предотвращать конфликт в своем регионе, инвестируя значительные средства в национальную и региональную оборону, "ограничивая помощь Украине дипломатической поддержкой".
Автор резюмирует, что сейчас настало время, когда Токио и Сеул должны пересмотреть приоритеты и поставить на первое место себя, а не Украину.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Харьков - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Рогов рассказал, когда Запад попытается начать переговоры по Украине
Вчера, 13:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЯпонияЮжная КореяСергей ЛавровНАТО
 
 
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