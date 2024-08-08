https://ria.ru/20240808/plan-1965006043.html

"Нереалистично": в Германии ответили на план Трампа по Украине

"Нереалистично": в Германии ответили на план Трампа по Украине - РИА Новости, 08.08.2024

"Нереалистично": в Германии ответили на план Трампа по Украине

План Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине за один день неосуществим, заявила сопредседатель партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T17:49

2024-08-08T17:49

2024-08-08T17:49

в мире

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германия

дональд трамп

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. План Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине за один день неосуществим, заявила сопредседатель партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Амира Мохамед Али в программе Hart aber fair на канале Das Erste."Заключить сделку за 24 часа – это нереалистичный сценарий", — отметила она.По мнению политика, подобные заявления Трампа не что иное, как часть предвыборной кампании. Кроме того, Али подчеркнула, что размещение американских ракет на территории Германии приведет к большей военной эскалации.Трамп уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.

https://ria.ru/20240808/germaniya-1964941666.html

https://ria.ru/20240808/ssha-1964843885.html

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в мире, украина, германия, дональд трамп, россия, дмитрий песков