https://ria.ru/20240808/peregovory-1965056659.html

Ермак сделал новое заявление о переговорах с Россией

Ермак сделал новое заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 08.08.2024

Ермак сделал новое заявление о переговорах с Россией

Украинское руководство на данный момент не видит смысла в переговорах с Россией, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью "Европейской... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T21:57

2024-08-08T21:57

2024-08-08T21:57

в мире

россия

украина

китай

владимир зеленский

владимир путин

дмитрий кулеба

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564589653_0:42:3072:1769_1920x0_80_0_0_756eaf8879e6f0cbc880ed84b6566c18.jpg

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Украинское руководство на данный момент не видит смысла в переговорах с Россией, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью "Европейской правде"."Мы четко понимаем, что никакого смысла в каких-либо переговорах <…> вот таких прямых, во-первых, на сегодня не существует. А вообще мы не видим в этом результата, который нужен Украине", — заявил он.По словам киевского чиновника, Украина не готова идти на территориальные уступки и не согласится на новые минские договоренности.Зеленский в последнее время все чаще заявлял о необходимости переговоров с Россией. Так, в интервью британскому телевидению он допустил возможность дипломатических контактов с представителями России, в том числе с президентом Владимиром Путиным. Об этом же сказал и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время визита в Китай. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, пока непонятно, что стоит за этими словами, и нужно подождать каких-либо конкретных действий.В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли.

https://ria.ru/20240808/syrskiy-1965051122.html

https://ria.ru/20240808/vsu-1965019580.html

https://ria.ru/20240808/ataka-1964955840.html

россия

украина

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, китай, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий кулеба