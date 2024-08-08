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Ермак сделал новое заявление о переговорах с Россией
Ермак сделал новое заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 08.08.2024
Ермак сделал новое заявление о переговорах с Россией
Украинское руководство на данный момент не видит смысла в переговорах с Россией, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью "Европейской... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T21:57
2024-08-08T21:57
2024-08-08T21:57
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Украинское руководство на данный момент не видит смысла в переговорах с Россией, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью "Европейской правде"."Мы четко понимаем, что никакого смысла в каких-либо переговорах <…> вот таких прямых, во-первых, на сегодня не существует. А вообще мы не видим в этом результата, который нужен Украине", — заявил он.По словам киевского чиновника, Украина не готова идти на территориальные уступки и не согласится на новые минские договоренности.Зеленский в последнее время все чаще заявлял о необходимости переговоров с Россией. Так, в интервью британскому телевидению он допустил возможность дипломатических контактов с представителями России, в том числе с президентом Владимиром Путиным. Об этом же сказал и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время визита в Китай. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, пока непонятно, что стоит за этими словами, и нужно подождать каких-либо конкретных действий.В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли.
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в мире, россия, украина, китай, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий кулеба
В мире, Россия, Украина, Китай, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Кулеба
Ермак сделал новое заявление о переговорах с Россией
Ермак заявил, что Киев не видит смысла в мирных переговорах с Россией