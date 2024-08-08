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Ермак сделал новое заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 08.08.2024
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21:57 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/peregovory-1965056659.html
Ермак сделал новое заявление о переговорах с Россией
Ермак сделал новое заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 08.08.2024
Ермак сделал новое заявление о переговорах с Россией
Украинское руководство на данный момент не видит смысла в переговорах с Россией, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью "Европейской... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T21:57
2024-08-08T21:57
в мире
россия
украина
китай
владимир зеленский
владимир путин
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Украинское руководство на данный момент не видит смысла в переговорах с Россией, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью "Европейской правде"."Мы четко понимаем, что никакого смысла в каких-либо переговорах &lt;…&gt; вот таких прямых, во-первых, на сегодня не существует. А вообще мы не видим в этом результата, который нужен Украине", — заявил он.По словам киевского чиновника, Украина не готова идти на территориальные уступки и не согласится на новые минские договоренности.Зеленский в последнее время все чаще заявлял о необходимости переговоров с Россией. Так, в интервью британскому телевидению он допустил возможность дипломатических контактов с представителями России, в том числе с президентом Владимиром Путиным. Об этом же сказал и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время визита в Китай. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, пока непонятно, что стоит за этими словами, и нужно подождать каких-либо конкретных действий.В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли.
https://ria.ru/20240808/syrskiy-1965051122.html
https://ria.ru/20240808/vsu-1965019580.html
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в мире, россия, украина, китай, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий кулеба
В мире, Россия, Украина, Китай, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Кулеба
Ермак сделал новое заявление о переговорах с Россией

Ермак заявил, что Киев не видит смысла в мирных переговорах с Россией

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Андрей Ермак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Украинское руководство на данный момент не видит смысла в переговорах с Россией, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью "Европейской правде".
"Мы четко понимаем, что никакого смысла в каких-либо переговорах <…> вот таких прямых, во-первых, на сегодня не существует. А вообще мы не видим в этом результата, который нужен Украине", — заявил он.
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По словам киевского чиновника, Украина не готова идти на территориальные уступки и не согласится на новые минские договоренности.
Зеленский в последнее время все чаще заявлял о необходимости переговоров с Россией. Так, в интервью британскому телевидению он допустил возможность дипломатических контактов с представителями России, в том числе с президентом Владимиром Путиным. Об этом же сказал и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время визита в Китай. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, пока непонятно, что стоит за этими словами, и нужно подождать каких-либо конкретных действий.
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