https://ria.ru/20240808/pensiya-1965062020.html
Путин подписал закон о доплате инвалидам I группы и пенсионерам от 80 лет
Путин подписал закон о доплате инвалидам I группы и пенсионерам от 80 лет - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон о доплате инвалидам I группы и пенсионерам от 80 лет
Президент России Владимир Путин подписал закон о ежемесячной прибавке к пенсии в размере ублей с учетом индексации для пенсионеров от 80 лет, а также инвалидов... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T22:33
2024-08-08T22:33
2024-08-08T22:33
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ежемесячной прибавке к пенсии в размере ублей с учетом индексации для пенсионеров от 80 лет, а также инвалидов I группы, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, пенсионеры от 80 лет, а также инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства этой группы, к пенсии которых производится ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном, будут получать ежемесячную надбавку в размере 1200 рублей с ежегодной индексацией. Надбавка, в случае получения двух пенсий, будет применяться к одной из них. "С 1 января 2025 года пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, а также инвалиды I группы дополнительно к своей пенсии будут каждый месяц получать 1200 рублей. Никаких заявлений для этого писать не потребуется. Указанная выплата будет назначаться автоматически", - пояснял ранее спикер ГД Вячеслав Володин.
https://ria.ru/20240808/putin-1965015128.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Путин подписал закон о доплате инвалидам I группы и пенсионерам от 80 лет
Путин подписал закон о доплате 1200 рублей инвалидам и пенсионерам от 80 лет
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ежемесячной прибавке к пенсии в размере ублей с учетом индексации для пенсионеров от 80 лет, а также инвалидов I группы, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, пенсионеры от 80 лет, а также инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства этой группы, к пенсии которых производится ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном, будут получать ежемесячную надбавку в размере 1200 рублей с ежегодной индексацией.
Надбавка, в случае получения двух пенсий, будет применяться к одной из них.
«
"С 1 января 2025 года пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, а также инвалиды I группы дополнительно к своей пенсии будут каждый месяц получать 1200 рублей. Никаких заявлений для этого писать не потребуется. Указанная выплата будет назначаться автоматически", - пояснял ранее спикер ГД Вячеслав Володин
.