https://ria.ru/20240808/pensiya-1965062020.html

Путин подписал закон о доплате инвалидам I группы и пенсионерам от 80 лет

Путин подписал закон о доплате инвалидам I группы и пенсионерам от 80 лет - РИА Новости, 08.08.2024

Путин подписал закон о доплате инвалидам I группы и пенсионерам от 80 лет

Президент России Владимир Путин подписал закон о ежемесячной прибавке к пенсии в размере ублей с учетом индексации для пенсионеров от 80 лет, а также инвалидов... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T22:33

2024-08-08T22:33

2024-08-08T22:33

общество

россия

владимир путин

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ежемесячной прибавке к пенсии в размере ублей с учетом индексации для пенсионеров от 80 лет, а также инвалидов I группы, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, пенсионеры от 80 лет, а также инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства этой группы, к пенсии которых производится ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном, будут получать ежемесячную надбавку в размере 1200 рублей с ежегодной индексацией. Надбавка, в случае получения двух пенсий, будет применяться к одной из них. "С 1 января 2025 года пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, а также инвалиды I группы дополнительно к своей пенсии будут каждый месяц получать 1200 рублей. Никаких заявлений для этого писать не потребуется. Указанная выплата будет назначаться автоматически", - пояснял ранее спикер ГД Вячеслав Володин.

https://ria.ru/20240808/putin-1965015128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф