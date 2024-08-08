https://ria.ru/20240808/pelos-1965050278.html

Пелоси заявила, что ее никогда не впечатляла политика Байдена

Пелоси заявила, что ее никогда не впечатляла политика Байдена - РИА Новости, 08.08.2024

Пелоси заявила, что ее никогда не впечатляла политика Байдена

Бывший спикер палаты представителей США, представительница Демократической партии Нэнси Пелоси заявила в четверг, что ее никогда не впечатляла политическая... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T21:09

2024-08-08T21:09

2024-08-08T21:09

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джо байден

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Бывший спикер палаты представителей США, представительница Демократической партии Нэнси Пелоси заявила в четверг, что ее никогда не впечатляла политическая деятельность нынешнего американского президента Джо Байдена, добавив при этом, что переживает, сможет ли их с Байденом дружба выдержать события последних месяцев. Демократ Байден ранее на фоне провала на дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом, опасений о состоянии его здоровья и растущей критики однопартийцев решил выйти из президентской гонки. При этом влиятельная среди демократов Пелоси публично никогда не призывала Байдена отказаться от попытки переизбрания, ограничившись замечанием, что решение о продолжении или прекращении участия в гонки остается полностью за ним. Однако СМИ сообщали, что именно Пелоси сыграла ключевую роль в решении Байдена, который изначально заявлял, что не собирается снимать свою кандидатуру. Она якобы предупредила его команду о том, что у них было несколько недель после провала на дебатах на мягкий сценарий выхода, а если бы Байден его проигнорировал, то она запустила бы жесткий сценарий. "Я никогда не была особо впечатлена его политической деятельностью… Они выиграли Белый дом. Браво. Но меня беспокоило: этого (высоких шансов на победу демократов - ред.) не происходит, и мы должны принять решение, чтобы это произошло", - заявила член палаты представителей журналу New Yorker. Пелоси отметила, что они с Байденом давно друг друга знают, он прекрасный президент и она его любит, однако его выступление на дебатах было провальным, а ради победы над Трампом нужно было принимать решение. Вместе с тем бывший спикер настаивает, что сама по этому поводу она никому не звонила, как это утверждают СМИ. По ее словам, наоборот, люди, беспокоившиеся о кандидатуре Байдена, звонили ей. "Люди звонили. Я никому не звонила. Я сдержала свое слово. Любой разговор у меня был бы только с ним. Я не сделала ни один звонок. Говорили, что я сжигаю линии, что я разговариваю с Чаком (Шумером, лидером демократического большинства в Сенате - ред.). Я вообще не разговаривала с Чаком", - настаивает Пелоси. Политик добавила, что не контактировала с Байденом с 21 июля, когда он объявил о выходе из гонки, но "надеется и молится" и даже "теряет сон", переживая, что их отношения могут не пережить произошедшее. Ранее Трамп заявлял, что Байден якобы считает большой ошибкой свое решение отказаться от попытки переизбрания под давлением однопартийцев. По утверждениям республиканца, Пелоси и Шумер публично говорят о том, как любят Байдена, а на самом деле за кулисами были к нему жестоки после его провала на дебатах. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

https://ria.ru/20240718/pelos-1960404522.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, нэнси пелоси, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024