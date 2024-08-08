https://ria.ru/20240808/patrushev-1964919856.html

Патрушев возглавит ликвидацию загрязнения в Усолье-Сибирском

Патрушев возглавит ликвидацию загрязнения в Усолье-Сибирском - РИА Новости, 08.08.2024

Патрушев возглавит ликвидацию загрязнения в Усолье-Сибирском

Президент России Владимир Путин назначил вице-премьера Дмитрия Патрушева руководителем рабочей группы по обеспечению предупреждения и устранения загрязнения... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T13:49

2024-08-08T13:49

2024-08-08T13:55

усолье-сибирское

экология

владимир путин

дмитрий патрушев

россия

иркутская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1577004842_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_5fc82e8fa147d95e8cc82f9230220854.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил вице-премьера Дмитрия Патрушева руководителем рабочей группы по обеспечению предупреждения и устранения загрязнения окружающей среды на территории Усолье-Сибирского, следует из распоряжения главы государства."Назначить руководителем межведомственной рабочей группы по обеспечению предупреждения и устранения загрязнения окружающей среды на территории городского округа Усолье-Сибирское Иркутской области заместителя председателя правительства Российской Федерации Патрушева Д.Н.", - сказано в указе."Усольехимпром" - предприятие в городе Усолье-Сибирском Иркутской области, выпускавшее ряд химических веществ с 1936 года. Его производственная деятельность была прекращена в 2010 году, предприятие обанкротилось и не выполнило свои обязательства по ликвидации накопленного вреда. Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов.

https://ria.ru/20240730/mishustin-1962947112.html

усолье-сибирское

россия

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

усолье-сибирское, экология, владимир путин, дмитрий патрушев, россия, иркутская область