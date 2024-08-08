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Патрушев возглавит ликвидацию загрязнения в Усолье-Сибирском - РИА Новости, 08.08.2024
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13:49 08.08.2024 (обновлено: 13:55 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/patrushev-1964919856.html
Патрушев возглавит ликвидацию загрязнения в Усолье-Сибирском
Патрушев возглавит ликвидацию загрязнения в Усолье-Сибирском - РИА Новости, 08.08.2024
Патрушев возглавит ликвидацию загрязнения в Усолье-Сибирском
Президент России Владимир Путин назначил вице-премьера Дмитрия Патрушева руководителем рабочей группы по обеспечению предупреждения и устранения загрязнения... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T13:49
2024-08-08T13:55
усолье-сибирское
экология
владимир путин
дмитрий патрушев
россия
иркутская область
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил вице-премьера Дмитрия Патрушева руководителем рабочей группы по обеспечению предупреждения и устранения загрязнения окружающей среды на территории Усолье-Сибирского, следует из распоряжения главы государства."Назначить руководителем межведомственной рабочей группы по обеспечению предупреждения и устранения загрязнения окружающей среды на территории городского округа Усолье-Сибирское Иркутской области заместителя председателя правительства Российской Федерации Патрушева Д.Н.", - сказано в указе."Усольехимпром" - предприятие в городе Усолье-Сибирском Иркутской области, выпускавшее ряд химических веществ с 1936 года. Его производственная деятельность была прекращена в 2010 году, предприятие обанкротилось и не выполнило свои обязательства по ликвидации накопленного вреда. Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов.
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усолье-сибирское, экология, владимир путин, дмитрий патрушев, россия, иркутская область
Усолье-Сибирское, Экология, Владимир Путин, Дмитрий Патрушев, Россия, Иркутская область
Патрушев возглавит ликвидацию загрязнения в Усолье-Сибирском

Путин назначил Патрушева руководителем ликвидации загрязнения в Усолье-Сибирском

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСпециалисты во время подготовки к проведению работ на емкости с токсичными отходами на территории бывшего предприятия "Усольехимпром" в городе Усолье-Сибирском
Специалисты во время подготовки к проведению работ на емкости с токсичными отходами на территории бывшего предприятия Усольехимпром в городе Усолье-Сибирском - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Специалисты во время подготовки к проведению работ на емкости с токсичными отходами на территории бывшего предприятия "Усольехимпром" в городе Усолье-Сибирском. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил вице-премьера Дмитрия Патрушева руководителем рабочей группы по обеспечению предупреждения и устранения загрязнения окружающей среды на территории Усолье-Сибирского, следует из распоряжения главы государства.
"Назначить руководителем межведомственной рабочей группы по обеспечению предупреждения и устранения загрязнения окружающей среды на территории городского округа Усолье-Сибирское Иркутской области заместителя председателя правительства Российской Федерации Патрушева Д.Н.", - сказано в указе.
"Усольехимпром" - предприятие в городе Усолье-Сибирском Иркутской области, выпускавшее ряд химических веществ с 1936 года. Его производственная деятельность была прекращена в 2010 году, предприятие обанкротилось и не выполнило свои обязательства по ликвидации накопленного вреда. Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов.
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Усолье-СибирскоеЭкологияВладимир ПутинДмитрий ПатрушевРоссияИркутская область
 
 
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