Патрушев возглавит ликвидацию загрязнения в Усолье-Сибирском
Путин назначил Патрушева руководителем ликвидации загрязнения в Усолье-Сибирском
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСпециалисты во время подготовки к проведению работ на емкости с токсичными отходами на территории бывшего предприятия "Усольехимпром" в городе Усолье-Сибирском
Специалисты во время подготовки к проведению работ на емкости с токсичными отходами на территории бывшего предприятия "Усольехимпром" в городе Усолье-Сибирском. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил вице-премьера Дмитрия Патрушева руководителем рабочей группы по обеспечению предупреждения и устранения загрязнения окружающей среды на территории Усолье-Сибирского, следует из распоряжения главы государства.
"Назначить руководителем межведомственной рабочей группы по обеспечению предупреждения и устранения загрязнения окружающей среды на территории городского округа Усолье-Сибирское Иркутской области заместителя председателя правительства Российской Федерации Патрушева Д.Н.", - сказано в указе.
"Усольехимпром" - предприятие в городе Усолье-Сибирском Иркутской области, выпускавшее ряд химических веществ с 1936 года. Его производственная деятельность была прекращена в 2010 году, предприятие обанкротилось и не выполнило свои обязательства по ликвидации накопленного вреда. Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов.