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Врио замгубернатора Курской области заявил об отступлении противника - РИА Новости, 08.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:35 08.08.2024 (обновлено: 11:53 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/otstuplenie-1964871072.html
Врио замгубернатора Курской области заявил об отступлении противника
Врио замгубернатора Курской области заявил об отступлении противника - РИА Новости, 08.08.2024
Врио замгубернатора Курской области заявил об отступлении противника
Вооруженные силы РФ активно работают в приграничных районах Курской области, противник в четверг не продвинулся ни на метр, наоборот - отступает, заявил врио... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T11:35
2024-08-08T11:53
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ активно работают в приграничных районах Курской области, противник в четверг не продвинулся ни на метр, наоборот - отступает, заявил врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий в эфире Первого канала."С утра активно работают наши ВКС, наши Вооруженные силы. Противник не продвинулся ни на метр, наоборот - отступает. Активно идет поражение техники и боевых сил противника. Надеемся, что в ближайшее время... противник будет остановлен", - сказал Белостоцкий.По его словам, российские военные оттесняют украинские войска за границу России."Военные (РФ) ведут активные действия на территории района Суджа, оттесняют войска за границу РФ", - сказал Белостоцкий.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа в 05.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
https://ria.ru/20240808/vsu-1964881237.html
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
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курская область, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Врио замгубернатора Курской области заявил об отступлении противника

Врио курского замгубернатора: ВС России активно работают, противник отступает

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ активно работают в приграничных районах Курской области, противник в четверг не продвинулся ни на метр, наоборот - отступает, заявил врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий в эфире Первого канала.
"С утра активно работают наши ВКС, наши Вооруженные силы. Противник не продвинулся ни на метр, наоборот - отступает. Активно идет поражение техники и боевых сил противника. Надеемся, что в ближайшее время... противник будет остановлен", - сказал Белостоцкий.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки
Вчера, 11:52
По его словам, российские военные оттесняют украинские войска за границу России.
"Военные (РФ) ведут активные действия на территории района Суджа, оттесняют войска за границу РФ", - сказал Белостоцкий.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа в 05.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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