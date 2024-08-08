https://ria.ru/20240808/otstuplenie-1964871072.html

Врио замгубернатора Курской области заявил об отступлении противника

Врио замгубернатора Курской области заявил об отступлении противника - РИА Новости, 08.08.2024

Врио замгубернатора Курской области заявил об отступлении противника

Вооруженные силы РФ активно работают в приграничных районах Курской области, противник в четверг не продвинулся ни на метр, наоборот - отступает, заявил врио... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T11:35

2024-08-08T11:35

2024-08-08T11:53

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ активно работают в приграничных районах Курской области, противник в четверг не продвинулся ни на метр, наоборот - отступает, заявил врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий в эфире Первого канала."С утра активно работают наши ВКС, наши Вооруженные силы. Противник не продвинулся ни на метр, наоборот - отступает. Активно идет поражение техники и боевых сил противника. Надеемся, что в ближайшее время... противник будет остановлен", - сказал Белостоцкий.По его словам, российские военные оттесняют украинские войска за границу России."Военные (РФ) ведут активные действия на территории района Суджа, оттесняют войска за границу РФ", - сказал Белостоцкий.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа в 05.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

https://ria.ru/20240808/vsu-1964881237.html

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

курская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, вооруженные силы рф, безопасность