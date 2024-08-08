Врио замгубернатора Курской области заявил об отступлении противника
Врио курского замгубернатора: ВС России активно работают, противник отступает
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ активно работают в приграничных районах Курской области, противник в четверг не продвинулся ни на метр, наоборот - отступает, заявил врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий в эфире Первого канала.
"С утра активно работают наши ВКС, наши Вооруженные силы. Противник не продвинулся ни на метр, наоборот - отступает. Активно идет поражение техники и боевых сил противника. Надеемся, что в ближайшее время... противник будет остановлен", - сказал Белостоцкий.
По его словам, российские военные оттесняют украинские войска за границу России.
"Военные (РФ) ведут активные действия на территории района Суджа, оттесняют войска за границу РФ", - сказал Белостоцкий.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа в 05.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.