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В Белгородской области отменили ракетную опасность

В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 08.08.2024

В Белгородской области отменили ракетную опасность

Сигнал ракетной опасности на всей территории Белгородской области отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T16:56

2024-08-08T16:56

2024-08-08T16:56

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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БЕЛГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности на всей территории Белгородской области отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 16.27 мск. Через 23 минуты тревогу отменили. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины, безопасность