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В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 08.08.2024
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Сигнал ракетной опасности на всей территории Белгородской области отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T16:56
2024-08-08T16:56
2024-08-08T16:56
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
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вооруженные силы украины
безопасность
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БЕЛГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности на всей территории Белгородской области отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 16.27 мск. Через 23 минуты тревогу отменили. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Гладков: в Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности