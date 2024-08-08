https://ria.ru/20240808/opasnost-1964804541.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 08.08.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T04:45
2024-08-08T04:45
2024-08-08T04:50
курская область
алексей смирнов (политик)
происшествия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в 2.17 по мск, она продлилась около двух часов."Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал он.
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курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия
Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Происшествия
В Курской области отменили ракетную опасность
Врио губернатора Смирнов сообщил об отмене ракетной опасности в Курской области