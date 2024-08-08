https://ria.ru/20240808/opasnost-1964797988.html
В Шебекино отменили ракетную опасность
В Шебекино отменили ракетную опасность - РИА Новости, 08.08.2024
В Шебекино отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщило ГУ МЧС по Белгородской области в Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T02:15
2024-08-08T02:15
2024-08-08T02:15
шебекино
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщило ГУ МЧС по Белгородской области в Telegram-канале. "РСЧС: Внимание! Шебекинский городской округ, Шебекино. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении регионального МЧС.
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шебекино, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Шебекино, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Шебекино отменили ракетную опасность
В Шебекино и Шебекинском городском округе отменили ракетную опасность