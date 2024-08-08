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В ООН не могут понять, кто виновен в нападении на Курскую область - РИА Новости, 08.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:35 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/oon-1965044951.html
В ООН не могут понять, кто виновен в нападении на Курскую область
В ООН не могут понять, кто виновен в нападении на Курскую область - РИА Новости, 08.08.2024
В ООН не могут понять, кто виновен в нападении на Курскую область
Офис генсека ООН спустя несколько дней после начала атаки ВСУ на Курскую область все еще ждет данные о том, "кто именно стоит за этим насилием", сообщил... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T20:35
2024-08-08T20:35
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
россия
фархан хак
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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ООН, 8 авг - РИА Новости. Офис генсека ООН спустя несколько дней после начала атаки ВСУ на Курскую область все еще ждет данные о том, "кто именно стоит за этим насилием", сообщил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак. "Мы хотели бы получить больше информации о том, кто именно стоит за этим насилием. Но, конечно, мы хотим, чтобы все заинтересованные стороны, действовали ответственно и обеспечивали защиту гражданского населения", – сказал Хак в ходе брифинга. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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в мире, курская область, россия, фархан хак, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Россия, Фархан Хак, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ООН
В ООН не могут понять, кто виновен в нападении на Курскую область

ООН все еще изучает, "кто виновен" в насилии в Курской области, атакованной ВСУ

© Фото : Алексей Смирнов/TelegramПожар на месте атаки БПЛА со стороны ВСУ на территорию завода в Коренево Курской области
Пожар на месте атаки БПЛА со стороны ВСУ на территорию завода в Коренево Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : Алексей Смирнов/Telegram
Пожар на месте атаки БПЛА со стороны ВСУ на территорию завода в Коренево Курской области
Читать ria.ru в
ООН, 8 авг - РИА Новости. Офис генсека ООН спустя несколько дней после начала атаки ВСУ на Курскую область все еще ждет данные о том, "кто именно стоит за этим насилием", сообщил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.
«
"Мы хотели бы получить больше информации о том, кто именно стоит за этим насилием. Но, конечно, мы хотим, чтобы все заинтересованные стороны, действовали ответственно и обеспечивали защиту гражданского населения", – сказал Хак в ходе брифинга.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьРоссияФархан ХакВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныООН
 
 
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