https://ria.ru/20240808/oon-1965010621.html

Россия призвала ООН изучить содействие западных спецслужб террористам

Россия призвала ООН изучить содействие западных спецслужб террористам - РИА Новости, 08.08.2024

Россия призвала ООН изучить содействие западных спецслужб террористам

РФ призывает экспертов ООН изучить и дать оценку роли западных спецслужб и их "украинских подопечных" в содействии террористам, заявил первый заместитель... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T18:12

2024-08-08T18:12

2024-08-08T18:12

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оон

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ООН, 8 авг - РИА Новости. РФ призывает экспертов ООН изучить и дать оценку роли западных спецслужб и их "украинских подопечных" в содействии террористам, заявил первый заместитель постпреда РФ при Всемирной организации Дмитрий Полянский. "Неоднократно озвучивалась нами информация, подтверждаемая представителями африканских государств и европейскими правоохранителями, например, Европол, о попадании поставляемого западными странами Украине оружия в руки преступных и террористических группировок в различных регионах мира. Призываем профильных экспертов ООНовских органов хотя бы теперь не отмахиваться от этих данных, а самым тщательным образом изучить и дать оценку роли западных спецслужб и их украинских подопечных в организации и содействии атакам террористов", - сказал Полянский на заседании СБ ООН.

https://ria.ru/20240807/zakharova-1964589381.html

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в мире, россия, украина, дмитрий полянский, оон, европол