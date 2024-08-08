https://ria.ru/20240808/oon-1965010621.html
Россия призвала ООН изучить содействие западных спецслужб террористам
Россия призвала ООН изучить содействие западных спецслужб террористам - РИА Новости, 08.08.2024
Россия призвала ООН изучить содействие западных спецслужб террористам
РФ призывает экспертов ООН изучить и дать оценку роли западных спецслужб и их "украинских подопечных" в содействии террористам, заявил первый заместитель... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T18:12
2024-08-08T18:12
2024-08-08T18:12
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ООН, 8 авг - РИА Новости. РФ призывает экспертов ООН изучить и дать оценку роли западных спецслужб и их "украинских подопечных" в содействии террористам, заявил первый заместитель постпреда РФ при Всемирной организации Дмитрий Полянский. "Неоднократно озвучивалась нами информация, подтверждаемая представителями африканских государств и европейскими правоохранителями, например, Европол, о попадании поставляемого западными странами Украине оружия в руки преступных и террористических группировок в различных регионах мира. Призываем профильных экспертов ООНовских органов хотя бы теперь не отмахиваться от этих данных, а самым тщательным образом изучить и дать оценку роли западных спецслужб и их украинских подопечных в организации и содействии атакам террористов", - сказал Полянский на заседании СБ ООН.
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в мире, россия, украина, дмитрий полянский, оон, европол
В мире, Россия, Украина, Дмитрий Полянский, ООН, Европол
Россия призвала ООН изучить содействие западных спецслужб террористам
Полянский призвал ООН содействие западных и украинских спецслужб террористам