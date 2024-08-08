https://ria.ru/20240808/oon-1964923441.html

В ООН прокомментировали атаку ВСУ на военкора ВГТРК Поддубного

В ООН прокомментировали атаку ВСУ на военкора ВГТРК Поддубного - РИА Новости, 08.08.2024

В ООН прокомментировали атаку ВСУ на военкора ВГТРК Поддубного

Нападения на журналистов даже в зонах военных действий нарушают женевские конвенции, заявила РИА Новости официальный представитель Управления верховного... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T14:05

2024-08-08T14:05

2024-08-08T14:05

в мире

евгений поддубный

родион мирошник

вгтрк

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ЖЕНЕВА, 8 авг - РИА Новости. Нападения на журналистов даже в зонах военных действий нарушают женевские конвенции, заявила РИА Новости официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел на просьбу прокомментировать атаку ВСУ на военкора ВГТРК Евгения Поддубного. "Нам известно о сообщениях о том, что 7 августа в Курской области был ранен журналист. Мы пытаемся получить дополнительную информацию. Хотя мы не можем прокомментировать этот инцидент, общий смысл заключается в том, что журналистам, освещающим конфликты, предоставляется защита в соответствии с международным гуманитарным правом", - сказала она. Троссел напомнила, что Женевские конвенции запрещают нападать на журналистов даже в зонах военных действий. "Это означает, что все стороны конфликта должны защищать журналистов, а не нападать на них напрямую, и отстаивать их права в случае взятия их в плен", - заключила представитель УВКПЧ. Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.

https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964828813.html

https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964851467.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, евгений поддубный, родион мирошник, вгтрк