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В ООН прокомментировали атаку ВСУ на военкора ВГТРК Поддубного - РИА Новости, 08.08.2024
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14:05 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/oon-1964923441.html
В ООН прокомментировали атаку ВСУ на военкора ВГТРК Поддубного
В ООН прокомментировали атаку ВСУ на военкора ВГТРК Поддубного - РИА Новости, 08.08.2024
В ООН прокомментировали атаку ВСУ на военкора ВГТРК Поддубного
Нападения на журналистов даже в зонах военных действий нарушают женевские конвенции, заявила РИА Новости официальный представитель Управления верховного... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T14:05
2024-08-08T14:05
в мире
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ЖЕНЕВА, 8 авг - РИА Новости. Нападения на журналистов даже в зонах военных действий нарушают женевские конвенции, заявила РИА Новости официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел на просьбу прокомментировать атаку ВСУ на военкора ВГТРК Евгения Поддубного. "Нам известно о сообщениях о том, что 7 августа в Курской области был ранен журналист. Мы пытаемся получить дополнительную информацию. Хотя мы не можем прокомментировать этот инцидент, общий смысл заключается в том, что журналистам, освещающим конфликты, предоставляется защита в соответствии с международным гуманитарным правом", - сказала она. Троссел напомнила, что Женевские конвенции запрещают нападать на журналистов даже в зонах военных действий. "Это означает, что все стороны конфликта должны защищать журналистов, а не нападать на них напрямую, и отстаивать их права в случае взятия их в плен", - заключила представитель УВКПЧ. Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.
https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964828813.html
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в мире, евгений поддубный, родион мирошник, вгтрк
В мире, Евгений Поддубный, Родион Мирошник, ВГТРК
В ООН прокомментировали атаку ВСУ на военкора ВГТРК Поддубного

УВКПЧ ООН: нападения на журналистов нарушают Женевские конвенции

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВоенкор Евгений Поддубный
Военкор Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Военкор Евгений Поддубный. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 8 авг - РИА Новости. Нападения на журналистов даже в зонах военных действий нарушают женевские конвенции, заявила РИА Новости официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел на просьбу прокомментировать атаку ВСУ на военкора ВГТРК Евгения Поддубного.
"Нам известно о сообщениях о том, что 7 августа в Курской области был ранен журналист. Мы пытаемся получить дополнительную информацию. Хотя мы не можем прокомментировать этот инцидент, общий смысл заключается в том, что журналистам, освещающим конфликты, предоставляется защита в соответствии с международным гуманитарным правом", - сказала она.
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Поддубный дал первый комментарий после ранения
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Троссел напомнила, что Женевские конвенции запрещают нападать на журналистов даже в зонах военных действий.
«
"Это означает, что все стороны конфликта должны защищать журналистов, а не нападать на них напрямую, и отстаивать их права в случае взятия их в плен", - заключила представитель УВКПЧ.
Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.
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В миреЕвгений ПоддубныйРодион МирошникВГТРК
 
 
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