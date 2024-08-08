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В секторе Газа при израильском обстреле погибли 12 мирных жителей - РИА Новости, 08.08.2024
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17:45 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/obstrel-1965004803.html
В секторе Газа при израильском обстреле погибли 12 мирных жителей
В секторе Газа при израильском обстреле погибли 12 мирных жителей - РИА Новости, 08.08.2024
В секторе Газа при израильском обстреле погибли 12 мирных жителей
Более десяти гражданских лиц погибли в результате обстрела Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ) жилого квартала в лагере аль-Бриж в центральной части сектора Газа,... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T17:45
2024-08-08T17:45
в мире
израиль
рафах (провинция)
россия
хамас
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ГАЗА, 8 авг – РИА Новости. Более десяти гражданских лиц погибли в результате обстрела Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ) жилого квартала в лагере аль-Бриж в центральной части сектора Газа, сообщил РИА Новости источник в медицинских службах анклава. "Двенадцать погибших, включая детей, прибыли в больницу аль-Ауда в лагере Нусейрат в результате обстрела израильтян (ЦАХАЛ – ред.) жилого квартала в лагере аль-Бриж в центральной части сектора Газа", - сказал источник. Собеседник агентства добавил, что несколько раненых были переведены в больницу "имени Мучеников аль-Акса" в городе Дейр аль-Балах, подчеркнув, что несмотря на ограниченные медицинские возможности и нехватку лекарственных препаратов, персонал больницы продолжает оказывать медицинскую помощь большому числу пострадавших в результате израильских обстрелов. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240808/netanjahu-1964948014.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В секторе Газа при израильском обстреле погибли 12 мирных жителей

При обстреле ЦАХАЛ жилого квартала в секторе Газа погибли 12 человек

© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГАЗА, 8 авг – РИА Новости. Более десяти гражданских лиц погибли в результате обстрела Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ) жилого квартала в лагере аль-Бриж в центральной части сектора Газа, сообщил РИА Новости источник в медицинских службах анклава.
«
"Двенадцать погибших, включая детей, прибыли в больницу аль-Ауда в лагере Нусейрат в результате обстрела израильтян (ЦАХАЛ – ред.) жилого квартала в лагере аль-Бриж в центральной части сектора Газа", - сказал источник.
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Собеседник агентства добавил, что несколько раненых были переведены в больницу "имени Мучеников аль-Акса" в городе Дейр аль-Балах, подчеркнув, что несмотря на ограниченные медицинские возможности и нехватку лекарственных препаратов, персонал больницы продолжает оказывать медицинскую помощь большому числу пострадавших в результате израильских обстрелов.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильРафах (провинция)РоссияХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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