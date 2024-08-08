https://ria.ru/20240808/obstrel-1965004803.html

В секторе Газа при израильском обстреле погибли 12 мирных жителей

В секторе Газа при израильском обстреле погибли 12 мирных жителей - РИА Новости, 08.08.2024

В секторе Газа при израильском обстреле погибли 12 мирных жителей

Более десяти гражданских лиц погибли в результате обстрела Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ) жилого квартала в лагере аль-Бриж в центральной части сектора Газа,... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T17:45

2024-08-08T17:45

2024-08-08T17:45

в мире

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хамас

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ГАЗА, 8 авг – РИА Новости. Более десяти гражданских лиц погибли в результате обстрела Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ) жилого квартала в лагере аль-Бриж в центральной части сектора Газа, сообщил РИА Новости источник в медицинских службах анклава. "Двенадцать погибших, включая детей, прибыли в больницу аль-Ауда в лагере Нусейрат в результате обстрела израильтян (ЦАХАЛ – ред.) жилого квартала в лагере аль-Бриж в центральной части сектора Газа", - сказал источник. Собеседник агентства добавил, что несколько раненых были переведены в больницу "имени Мучеников аль-Акса" в городе Дейр аль-Балах, подчеркнув, что несмотря на ограниченные медицинские возможности и нехватку лекарственных препаратов, персонал больницы продолжает оказывать медицинскую помощь большому числу пострадавших в результате израильских обстрелов. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240808/netanjahu-1964948014.html

https://ria.ru/20240808/izrail-1964826947.html

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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году