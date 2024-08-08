https://ria.ru/20240808/obstrel-1964997126.html

При обстреле села Бессоновка в Белгородском районе пострадал один человек

При обстреле села Бессоновка в Белгородском районе пострадал один человек - РИА Новости, 08.08.2024

При обстреле села Бессоновка в Белгородском районе пострадал один человек

Мирный житель получил ранения в результате обстрела из РСЗО села Бессоновка в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T17:20

2024-08-08T17:20

2024-08-08T17:41

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородский район

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украина

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ТУЛА, 8 авг – РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела из РСЗО села Бессоновка в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Село Бессоновка Белгородского района подверглось обстрелу из РСЗО. Ранен один мирный житель. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в крайне тяжелом состоянии в городскую больницу №2 г. Белгорода. У мужчины проникающее ранение головы и осколочные ранения рук. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.По словам Гладкова, в результате обстрела в одном частном доме пробило крышу, во втором оказались посечены фасад и забор. На территории сельхозпредприятия в двух зданиях выбило окна и посечены фасады. Осколки повредили восемь автомобилей.Губернатор уточнил, что на месте работают оперативные службы, информация о последствиях обстрела уточняется.

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородский район, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины